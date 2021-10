Chelsea Striker Back tirant sur tous les cylindres

Ruben Loftus-Cheek a toujours été pressenti pour être une star. Pour Chelsea, avant de décider de se concentrer sur l’intégration des jeunes joueurs directement dans leur configuration, Loftus-Cheek était le seul à avoir réussi à percer.

Hier, cependant, de retour du désert, nous avons vu le joueur qu’est vraiment Loftus-Cheek.

Ruben Loftus-Cheek : l’attaquant de Chelsea est de retour à son meilleur

Chelsea Star excelle contre les Saints

Lorsque Loftus-Cheek est allé à Fulham l’année dernière, pour de nombreux fans, c’était le signal de la fin de la carrière d’un joueur.

Loftus-Cheek a été tragiquement blessé lors d’un match amical aux États-Unis juste avant la finale de la Ligue Europa, un match dans lequel il aurait commencé face à Mateo Kovacic. C’était un match qui cimenterait la nécessité de signer Kovacic, étant le meilleur joueur sur le terrain ce soir-là.

Loftus-Cheek n’a fait aucune impression sous Frank Lampard et peu à Fulham sous Scott Parker. Néanmoins, il est resté en forme et Tuchel a décidé de lui donner une dernière chance cette saison dans l’effectif.

Chelsea avait perdu ses deux derniers matchs contre Manchester City et la Juventus respectivement, et Tuchel a décidé de changer.

Il a donné des chances à de nombreux joueurs qui ont été en marge cette saison. Les départs sont allés à Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi, Trevor Chalobah, Timo Werner et Loftus-Cheek. Il y a même eu une apparition en remplacement de Ross Barkley.

C’est cependant Loftus-Cheek qui s’est démarqué de la foule et a montré pourquoi Tuchel lui faisait confiance, et l’a peut-être aidé à consolider une place plus régulière dans le onze de départ.

Un nouveau poste

Loftus-Cheek est un joueur polyvalent, et beaucoup se sont demandé s’il jouerait là où Havertz joue habituellement dans le front 3. Tuchel a toutefois confirmé avant le match qu’il ferait partie du pivot aux côtés de Kovacic.

Le système de Chelsea signifie généralement qu’un milieu de terrain est assis profondément avec l’autre portant le ballon sur le terrain. Hier cependant, Loftus-Cheek et Kovacic se sont assis profondément devant leurs propres défenseurs et ont parcouru le terrain avec le ballon à leurs pieds.

Loftus-Cheek a remporté neuf duels, démontrant son amélioration défensive, ainsi que le plus grand nombre de dribbles de l’équipe (4/5 réussis) et créant trois occasions tout au long du match. Il ne s’est pas contenté de contrôler le jeu, il était l’acteur le plus remarquable.

L’interprète hors du commun

Loftus-Cheek était comparable à Yaya Touré dans la façon dont il a traversé l’opposition et créé des chances pour les arrières latéraux de mettre des balles dans la surface. Cette capacité à conduire avec le ballon est quelque chose que Loftus-Cheek a taquiné au fil des ans. Cela a notamment été vu dans un magnifique but en solo contre Liverpool à l’époque de son équipe de jeunes à Chelsea.

Son moment du match est cependant venu lorsqu’il a utilisé sa capacité aérienne pour donner un virage à Chalobah qui se précipitait pour rentrer chez lui. C’est une autre dimension qui manque au milieu de terrain de Chelsea que Ruben peut offrir.

Jorginho et Kovacic ont tendance à s’asseoir pour les corners car ils n’ont pas une silhouette imposante, mais Loftus-Cheek commande dans la surface et est prêt à attaquer le ballon. Aucun défenseur des Saints n’était près de lui alors qu’il s’élevait au-dessus de l’opposition.

Sa taille aidera également défensivement et signifie que Chelsea a un autre grand homme pour défendre les coins.

Se battre pour commencer chaque semaine

Loftus-Cheek a toujours eu le potentiel d’être l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League. Avec une concurrence féroce dans l’équipe de Chelsea cette année, il y a une chance que ce ne soit qu’un dernier regard sur un si grand talent.

À l’heure actuelle, les blessures de Kante sont fréquentes et Chelsea ne semble pas bien dans sa phase de transition de la défense à l’attaque. Ruben Loftus-Cheek pourrait être l’injection de puissance et de compétences techniques dont Chelsea a besoin pour s’améliorer et continuer à se battre sur tous les fronts cette saison. Même en tant que joueur de coupe, Loftus-Cheek pourrait changer sa carrière et jouer pour le club qui l’a nourri.

Même s’il ne réussit pas à Chelsea, cette performance aura rappelé aux clubs de toute l’Europe que la carrière de Loftus-Cheek est loin d’être terminée.

