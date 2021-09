Chelsea terminera-t-il le travail italien et Cristiano Ronaldo est-il sur la bonne voie pour battre un autre record

in

Il y a eu un grand drame à Paris et un déluge de buts à Porto hier soir, et nous nous attendons à d’autres feux d’artifice de la Ligue des champions ce soir.

Chelsea se rend à Turin pour affronter la Juventus, les Bleus n’ont pas un bon palmarès en Italie. Et Cristiano Ronaldo peut battre un nouveau record s’il joue pour Manchester United contre Villarreal.

United voudra reprendre le chemin de la victoire après la défaite contre Villa

Voici un aperçu des principales histoires autour des matchs de ce soir.

Juventus contre Chelsea

La Juventus a remporté son lever de rideau de la saison contre Malmö 3-0, mais elle devra faire face à un défi bien plus sévère face aux champions d’Europe de la saison dernière, Chelsea.

Chelsea n’a perdu que trois de ses 32 dernières phases de groupes de Ligue des champions, ne perdant aucune de ses 12 dernières au niveau de la phase de groupes et avec l’incroyable ratio de victoires de Thomas Tuchel (68%), les Bleus chercheront à rester invaincus.

Cependant, Chelsea a perdu chacun de ses quatre derniers matchs à l’extérieur contre une opposition italienne dans la compétition.

Chaque défaite contre une équipe différente – l’Inter en 2009-10, Napoli en 2011-12, la Juventus en 2012-13 et la Roma en 2017-18.

Il ne fait aucun doute que nous allons assister à un grand affrontement à Turin.

Les Bleus ont été battus par Manchester City le week-end dernier

Manchester United contre Villarreal

Manchester United cherchera à se venger après que Villarreal a remporté le titre de la Ligue Europa la saison dernière lors d’une intense séance de tirs au but.

Cependant, ce ne sera pas une course facile pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer car ils ont subi une défaite décevante contre les Young Boys lors de la première semaine.

Et cette défaite contre Aston Villa ce week-end signifie que la pression monte sur le patron norvégien.

Le manager de Villareall, Unai Emery, espère orchestrer une nouvelle victoire contre les Diables rouges et à juste titre, car l’équipe espagnole est invaincue lors de ses 16 derniers matchs européens majeurs, la plus longue série de toutes les équipes !

Mais les quatre affrontements en Ligue des champions entre Manchester United et Villarreal se sont tous terminés à 0-0, ce qui en fait le match le plus joué de l’histoire de la compétition sans aucun but marqué.

Et Cristiano Ronaldo cherchera à battre le record d’Iker Casillas pour le plus grand nombre d’apparitions en Ligue des champions, établissant un nouveau record de 178 matchs.

Villarreal a battu United en finale de la Ligue Europa la saison dernière

