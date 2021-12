Chelsea transpire alors que le club est invité à «faire sauter la banque» pour Conor Gallagher

Thomas Tuchel pourrait être en sueur après qu’un club a été invité à offrir 60 millions de livres sterling pour une impressionnante star de Chelsea.

L’équipe des Bleus pourrait être légèrement différente d’ici la fin janvier alors que les signatures et les départs continuent de faire l’objet de discussions. Les rumeurs suggèrent qu’Antonio Rudiger finalisera un accord de pré-contrat avec le Real Madrid, lui permettant de rejoindre gratuitement les géants espagnols en juin.

Cela pourrait signifier qu’un nouveau défenseur central arrive à Stamford Bridge. Jules Kounde de Séville et Matthijs de Ligt de la Juventus sont tous deux à l’étude, bien qu’il existe une option plus probable.

Chelsea est un admirateur de la star de Fenerbahce Attila Szalai. Ses performances impressionnantes l’ont vu surnommé « le Hongrois Virgil van Dijk ».

Szalai ne devrait coûter que 20 millions de livres sterling, ce qui en fait une option beaucoup plus attrayante que Kounde et de Ligt, qui commanderont plus de 68 millions de livres sterling.

Le gardien des Bleus Kepa Arrizabalaga, quant à lui, suscite l’intérêt de la Latium. L’ancien manager de Chelsea, Maurizio Sarri, est à la barre en Italie et pense que l’Espagnol conviendrait parfaitement à son équipe.

Chelsea tentera de garder Arrizabalaga en janvier car il pourrait être poussé dans l’équipe une fois qu’Edouard Mendy partira pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Mais Chelsea pourrait devoir se battre pour conserver l’un de ses atouts les plus précieux l’année prochaine. Conor Gallagher, 21 ans, est la vedette en prêt à Crystal Palace.

Il est leur meilleur buteur cette saison, avec six buts, bien qu’il opère depuis le milieu de terrain central.

La forme époustouflante de Gallagher a conduit à des rumeurs d’un passage permanent à Selhurst Park. Et l’ancienne star du Palace, Darren Ambrose, pense que ce serait une décision appropriée.

Lors de son apparition sur talkSPORT, on lui a demandé si l’équipe de Patrick Vieira devrait lancer une offre pour le jeune de Chelsea. « 100 % – et je veux dire casser la banque ! » dit Ambroise.

60 millions de livres sterling attireraient la star de Chelsea – Ambrose

« 60 millions de livres sterling le feraient. Il joue toutes les semaines, il est content.

«Je pense que Palace est un club qui va de l’avant. Ils ont un manager en Patrick Vieira qui est quelqu’un avec qui vous voulez apprendre.

«Je pense qu’ils sont en hausse et se dirigent vers la moitié supérieure du tableau et au-delà.

Frank Lampard et Diego Martinez dirigent les remplaçants potentiels du patron de Leeds Marcelo Bielsa

« Est-ce qu’il joue semaine après semaine à Chelsea si tout le monde est en forme ? Probablement pas. Même si je pense qu’il devrait le faire.

Gallagher espère continuer sa course aux buts lorsque Palace se rendra à Tottenham le lendemain de Noël. Chelsea, quant à lui, affrontera Brentford en Coupe Carabao avant d’affronter Aston Villa lors de son prochain match de championnat.

Les Bleus visent la revanche des transferts

Pendant ce temps, Chelsea pourrait chercher à accomplir une forme de « revanche » de transfert sur Barcelone en capturant un défenseur talentueux.

Cesar Azpilicueta et Christian Pulisic ont tous deux été liés à l’équipe de Xavi. Mais les rumeurs ne vont pas que dans un sens.

Le point de vente espagnol Sport affirme que Chelsea est prétendants potentiels pour l’ailier de Barcelone Sergino Dest. Il a récemment perdu sa place de titulaire face au vétéran Dani Alves.

En tant que tels, les Blaugrana sont prêts à sanctionner un départ pour la star américaine. Le rapport ne révèle pas de prix, bien que Dest soit évalué à 27 millions de livres sterling par transfermarkt.

L’arrière droit est clairement une position que Chelsea veut renforcer car ils cherchaient à signer Achraf Hakimi cet été. Il a ensuite rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un contrat de 51,3 millions de livres sterling.

Paper Talk: l’accord de Liverpool pourrait aider Chelsea alors que le Real Madrid choque les yeux