“Chelsea tue dans les contre, espérons que le Barça se prépare bien”

14/05/2021 à 6h30 CEST

Le capitaine de l’Atlético de Madrid Amanda Sampedro a assisté à SPORT lors de la précédente de la grande finale des Champions qui affrontera le Barça et Chelsea. Il passe en revue les faiblesses et les forces du “ bleu ”, qui était son bourreau en Europe, tout en présentant son nouveau projet, le livre ‘Champion’.

Parlez-moi de votre nouveau livre: “Champion”. C’est une histoire de dépassement.

Eh bien, j’ai parlé avec Planeta parce que je voulais écrire un livre dédié aux garçons et surtout aux filles. Je parle un peu de la partie de mon enfance, pas du tout car évidemment il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens pas, et on met aussi un peu de contenu didactique. Il y a même des circonstances qui ne me sont pas arrivées mais nous les avons mises dans le rôle de Mandy, qui est la protagoniste du livre. Pour faire un bref résumé, Mandy veut être footballeuse et se bat pour y arriver. Il a du mal à convaincre ses parents, ses amis, sa sœur … c’est ce qui le rend heureux et il y va.

Comment avez-vous eu l’idée d’écrire?

Grupo Planeta voulait faire quelque chose comme ça et je ne me voyais toujours pas prêt à écrire une biographie. Je ne pensais pas encore avoir fait quoi que ce soit pour raconter ma vie. Autrement dit, si j’en ai envie demain, j’aimerais le faire à la fin de mon diplôme. Oui, je voulais parler aux petits, que j’aime beaucoup et qu’il est important qu’ils aient des références et qu’ils aient quelque chose à quoi s’accrocher pendant leur enfance. Je n’avais pas de références féminines parce que je ne pouvais pas les voir à la télévision, encore moins j’avais un livre avec lequel je pouvais me sentir identifié. C’est pourquoi je voulais vraiment faire ça. Cela parle un peu des débuts d’Amanda immergée dans Mandy, avec des histoires entremêlées qui nous ont traversé l’esprit et je pense que cela peut être assez intéressant pour tous ces garçons et filles qui luttent pour être footballeurs.

Comment vivez-vous maintenant en tant que référence pour ces filles?

Je lui donne beaucoup d’importance car je ne les avais pas à sa place. J’apprécie beaucoup le fait que ce soient des filles ou des garçons, car il y a aussi beaucoup d’enfants qui viennent vous voir et vous demandent vos autographes, qu’ils aient la possibilité d’avoir à la fois une référence masculine et féminine. Je pense que c’est très important et très naturel que ces enfants conçoivent du sport, en l’occurrence le football.

Le message est de ne pas abandonner ce qui vous rend heureux.

Bien sûr. Ce que je veux dire, c’est qu’ils se battent pour leurs rêves, qu’ils veulent être footballeurs ou autre, qu’ils se battent pour être un, pour ce qui les rend heureux et s’amusent. Qu’il s’agisse de garçons ou de filles, le sport n’a pas de sexe et a de nombreuses valeurs différentes de celles trouvées ailleurs. Que je voulais capturer. J’ai eu la chance d’être footballeur, c’est ce que j’ai toujours voulu et en plus de jouer pour l’Atlético, qui a toujours été mon équipe. Depuis que je suis petite, je suis déjà allée au Calderón et à la fin j’ai eu le rêve de porter cette chemise.

Dans le football. Comment vas-tu maintenant?

Cette année, nous ne traversons pas une bonne dynamique et c’est encore plus surprenant compte tenu de la performance de l’Atlético ces dernières saisons. Cette Coupe de la Reine a été réalisée et des ligues ont commencé à être gagnées, même en les affrontant contre un FC Barcelone qui était en hausse et qui s’est terminé avec des chiffres impressionnants. Il est vrai que cette année il y a une baisse à l’Atlético mais ce sont des stries et à la fin quand quelque chose ne va pas bien il faut être humble, savoir que quelque chose n’a pas été bien fait et repartir de zéro. De là, il faut reconstruire et remettre l’Atlético de Madrid là où il le mérite à la fois pour sa carrière, son bouclier et ses fans.

Laissant de côté le Barça, cette année, vous remarquez une ligue beaucoup plus uniforme.

Oui, ça se voit. Maintenant, tout le monde est beaucoup plus professionnel, les salaires s’améliorent et les joueurs peuvent se consacrer uniquement au football … nous avons déjà de très bons entraîneurs, entraîneurs physiques, médecins … des personnes extérieures qui vous aident à être en même temps. niveau. Toutes les équipes partent déjà du même niveau et cela fait grandir la compétition et être beaucoup plus compétitive.

Maintenant, nous avons la fin de la finale des Champions. Barça – Chelsea. Comment était-ce d’affronter les «bleus» en quarts de finale?

Chelsea me semblait être une super équipe. Il est à l’aise pour défendre, qu’en fin de compte, il est difficile de trouver une équipe qui soit à l’aise sans le ballon, et ils sont comme ça parce qu’ils savent qu’ils ont beaucoup de poudre à canon et qu’ils peuvent faire beaucoup de dégâts au compteur. C’est là qu’ils peuvent vous tuer.

Quelles seront les faiblesses de Chelsea?

En fin de compte, le Barça aura beaucoup de ballon et c’est le meilleur moyen de blesser également Chelsea, le fatiguant et faisant avancer le ballon rapidement. Il faut aussi être très prudent car le Barça jouera sûrement beaucoup dans le champ opposé et cela laissera beaucoup d’espace derrière et Chelsea est une équipe qui peut faire mal là-bas. Espérons que le Barça prépare bien le match, ce qu’il fera certainement, et finira par recevoir le prix qu’il méritait depuis la dernière finale à laquelle il a joué. Cela fera beaucoup grandir le football féminin espagnol.

Voyez-vous un favori clair?

Pour moi, le Barça, mais parce que j’aime beaucoup plus le football que Barcelone peut vous présenter, auquel Chelsea peut présenter. Pour les goûts de couleur mais c’est vrai que je pense que ce sera une très belle finale. Les deux équipes ont de très bons joueurs individuellement. En finale c’est très difficile d’avoir un favori et encore plus maintenant que c’est Chelsea et le Barça, que les mythiques Wolfsburg ou Lyon ne sont plus là. C’est peut-être 50% pour chaque équipe, mais pour moi, le favori est le Barça à cause de leur façon de jouer, que j’aime beaucoup plus. Et j’espère qu’il opte pour l’équipe espagnole, bien sûr.

Comme vous le dites, sans Wolfsburg et Lyon, c’est peut-être la Ligue des champions la plus régulière de l’histoire de la compétition.

Oui, c’est la beauté, commencez à égaliser. Tout comme nous nous sommes égalés dans le championnat espagnol, faites-le aussi au niveau européen. Ce qui est intéressant, c’est qu’il n’y a pas, comme par le passé, une seule équipe qui ne puisse pas être affrontée, mais que tout est beaucoup plus compétitif, car c’est la beauté du sport et de la compétition. Tous les sports commencent comme ça et quand ils grandissent, ils deviennent ça. Cela signifie que le football en général se développe.

Pour finir, donnez-moi une réflexion sur cette évolution dont vous parlez dans le football féminin.

L’évolution est très bonne. Je me souviens quand je suis monté dans l’équipe première de l’Atlético quand j’avais 15 ans, que nous devions nous entraîner à huit heures de l’après-midi parce qu’il y avait des collègues qui quittaient le travail à 19 heures. Cela vous en dit déjà beaucoup. Ce sont des petits détails auxquels vous n’accordez peut-être pas beaucoup d’importance jusqu’à ce que vous vous leviez le matin, que vous alliez vous entraîner tranquillement et c’est ce que vous faites, c’est votre travail. Vous vous réveillez en pensant au football et vous vous couchez en pensant à la même chose. Cela vous donne déjà à vivre et à ne penser qu’à cela. Grâce à tout cela, vous êtes beaucoup plus préparé et à un niveau compétitif, cela vous aide à mieux performer, et au final, cela rend le football plus attractif. Nous avons encore beaucoup à faire, il y a le petit pas vers la professionnalisation de la ligue qui, je l’espère, se fera bientôt. À partir de là, le football féminin continuera de croître, notamment en Espagne.