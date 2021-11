Chelsea, une vraie course d’adolescents en tête, mais une arme secrète donne l’avantage à Barcelone

Chelsea, Manchester United et le Real Madrid font partie des nombreux clubs prêts à se battre pour la star adolescente Florian Wirtz, mais les récents événements à Barcelone signifient que les Catalans sont désormais dans l’équation.

Le joueur de 18 ans a fait tourner les têtes avec ses performances pour le Bayer Leverkusen. De nombreux clubs ont été liés, les Bleus et le Real étant considérés comme enthousiastes. Mais les goûts de United, Manchester City et Arsenal surveilleraient également sa situation.

Après avoir gravi les échelons des jeunes du FC Cologne, le milieu de terrain offensif a rejoint Leverkusen en janvier 2020. Il a fait ses débuts seniors en mai de la même année et a disputé sept sorties pendant le reste de la campagne, marquant deux fois.

L’international allemand a connu sa percée l’an dernier, réalisant 25 départs en 29 matches de Bundesliga. Il a marqué cinq buts en championnat pour Die Werkself et a porté cette forme en 2021-2022.

Le jeune talentueux a trouvé le chemin des filets quatre fois en neuf apparitions. Mais il a également aidé six buts et les gros calibres ont déjà commencé à en prendre note.

El Nacional (via ESPN) rapporte que Chelsea et le Real ont montré le plus d’intérêt mais sont confrontés à la concurrence du Barça. Les géants du Camp Nou ont peut-être des difficultés financières, mais l’arrivée de Xavi pourrait être leur atout.

Wirtz serait un grand fan du tacticien espagnol, qui a récemment remplacé Ronald Koeman en pirogue. Il est peu probable que le Barça aurait les fonds nécessaires dans l’une ou l’autre des deux fenêtres de transfert suivantes.

Et le rapport suggère qu’ils devront peut-être attendre jusqu’en 2023 pour passer à l’action. Il est ouvert au débat pour savoir si la starlette sera toujours à Leverkusen d’ici là, avec le calibre des clubs qui attendent de bondir.

Chelsea en pole pour conclure un accord avec Wirtz

Chelsea a l’habitude de recruter de jeunes joueurs allemands. Kai Havertz est arrivé en septembre de l’année dernière alors qu’ils dépensaient beaucoup pour Timo Werner en juin 2020.

Wirtz pourrait être le prochain homme à emprunter cette voie et il serait un joueur pour exciter les fidèles de Stamford Bridge. Le sélectionneur allemand Hansi Flick a fait confiance au jeune, en l’appelant en équipe nationale en septembre.

La star née à Pulheim a maintenant remporté quatre sélections pour son pays et a apparemment le monde à ses pieds. Il est inévitable qu’il déménage dans un plus grand club le plus tôt possible.

On pense que les Blues le suivraient « le plus proche de tous ses prétendants ». Mais il y a beaucoup de travail à faire avant qu’il ne soit vu dans l’ouest de Londres.

