Chelsea v Man City LIVE: commentaires et alignements: demi-finale de la FA Cup en cours à Wembley

Chelsea affronte Man City en demi-finale de la FA Cup ce week-end

City vise un quadruple sans précédent cette saison et cet affrontement sera un test majeur de leurs références.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera ensuite Leicester ou Southampton, qui se rencontreront dimanche, en finale le 15 mai.

City a battu Chelsea 3-1 en Premier League en janvier et a remporté la gloire de la Coupe EFL contre les Bleus il y a deux ans.

Pep Guardiola et ses collègues sauront qu’une autre victoire ce week-end les placera dans une position brillante pour remporter les quatre titres majeurs cette saison.

Mais les Londoniens de l’ouest de Thomas Tuchel ne descendront pas sans combat alors que l’Allemand regarde sa première pièce d’argenterie avec le club.

Chelsea v Man City: alignements confirmés

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Silva, Rudiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Ziyech, Werner.

Sous-marins: Alonso, Pulisic, Caballero, Zouma, Giroud, Hudson-Odoi, Gilmour, Havertz, Emerson.

Man City: Steffen, Cancelo, Laporte, Dias, Mendy, Fernandinho, Rodri, Torres, De Bruyne, Sterling, Jesus.

Sous-marins: Walker, Stones, Ake, Gundogan, Zinchenko, Bernardo, Mahrez, Ederson, Foden.

Arbitre: Mike Dean

Chelsea v Man City: Comment écouter

Ce match débutera à 17h30 le samedi 17 avril.

La couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16 heures.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires viendront de Sam Matterface, Trevor Sinclair et Mark Hughes.

Chelsea v Man City: Qu'est-ce qui a été dit?

Thomas Tuchel a admis que Chelsea était toujours à la traîne derrière Manchester City – mais il traquera le club européen de référence la saison prochaine.

Il a déclaré: «À partir de l’année prochaine, dès le premier jour de la saison prochaine, nous allons les chasser, nous allons essayer de combler l’écart entre nous.

«Et c’est la référence. Pour moi, en Europe, il y a deux équipes qui sont la référence, il y a le Bayern Munich et Manchester City.

«Je ne crois pas à la taille des clubs, à la difficulté ou à l’égalité ou non.

«Nous devons admettre qu’il y a un écart, mais pendant 90 minutes, nous sommes très conscients de nous-mêmes et très confiants que nous pensons pouvoir combler l’écart demain pour un match.

«Et c’est l’objectif de demain. J’arrive heureux de rivaliser avec la référence en Angleterre et en Europe.

«Nous voulons l’élan du football de notre côté, et jouer au plus haut niveau, ce n’est pas forcer les choses, et nous aurons besoin d’un peu de chance.»

Danny Mills pense que Manchester City devrait recevoir plus d’éloges pour être au bord du quadruple succès sans Sergio Aguero Chelsea contre Man City: Statistiques et faits du match Chelsea a perdu quatre de ses cinq derniers matches de FA Cup contre Manchester City, dont une défaite 2-1 à ce stade en 2013. Cependant, ils ont remporté leur plus récente rencontre de ce genre 5-1 en février 2016. Manchester City a remporté six de ses neuf dernières rencontres avec Chelsea toutes compétitions confondues (D1 L2), battant les Blues 3-1 à Stamford Bridge en Premier League déjà cette saison.Manchester City n’a perdu aucune de ses trois rencontres avec Chelsea au nouveau stade de Wembley, les battant 2-1 en demi-finale de la FA Cup 2013, 2-0 dans le Community Shield 2018, et aux tirs au but lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2019.Chelsea cherche à atteindre la finale de la FA Cup pour une 15e fois, seuls Arsenal (21) et Manchester United (20) l’atteignant plus souvent que les Bleus. Chelsea a remporté sept de ses huit derniers matchs en demi-finale, perdant seulement contre Man City en 2013 dans cette course.Manchester City a remporté neuf de ses 11 derniers matchs de demi-finale de la FA Cup, bien qu’ils aient été éliminés à ce stade en deux. de leurs quatre campagnes précédentes sous Pep Guardiola (contre Arsenal en 2017 et 2020) .Chelsea cherche à atteindre la finale de la FA Cup pour la quatrième fois au cours des cinq dernières saisons, échouant seulement en 2018-19 dans cette course. Thomas Tuchel serait le premier manager allemand à atteindre la finale de la FA Cup d’Angleterre.Le patron de Man City, Pep Guardiola, est invaincu lors de ses cinq réunions de direction avec Thomas Tuchel de Chelsea (W3 D2), tous se déroulant entre 2013 et 2016 lorsque l’Espagnol était à la tête du Bayern Munich.Sergio Agüero a marqué six buts en 10 apparitions au stade de Wembley pour Manchester City. Ses six buts sont plus que tout autre joueur de Man City n’a marqué sur le terrain.Aucun joueur n’a marqué plus de buts dans le tournoi de la FA Cup 2020-21 (hors qualifications) que Tammy Abraham (4) de Chelsea. a été impliqué dans neuf buts lors de ses huit derniers matches de FA Cup, en marquant quatre et en aidant cinq.