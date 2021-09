Chelsea v Manchester City, Manchester United v Aston Villa et Brentford v Liverpool parmi la couverture à succès de talkSPORT samedi

Samedi, c’est GameDay sur talkSPORT et nous avons une super journée d’action en Premier League à venir.

La Premier League a déjà été pleine de sensations fortes et de débordements cette saison et nous sommes prêts pour la même chose ce week-end.

Chelsea affronte Man City dans un énorme affrontement en Premier League samedi

Nous aurons une couverture exclusive de QUATRE matchs de haut niveau samedi avec cinq des six meilleurs en action.

talkSPORT et talkSPORT 2 vous apporteront plus d’action en direct que jamais en 2021/22 avec plus de 100 matchs sur nos ondes au cours des semaines et des mois à venir.

Et nous serons le seul endroit où vous pourrez écouter QUATRE matchs de Premier League en direct ce week-end.

Avec beaucoup à venir, voici ce que nous avons en réserve pour vous tous.

Chelsea contre Manchester City

La couverture commence à partir de 11h sur talkSPORT (coup d’envoi à 12h30)

GameDay débute ce week-end à Stamford Bridge alors que Chelsea, leader de la Premier League, accueille les champions Man City.

Les Blues de Thomas Tuchel sont invaincus et ont été superbes jusqu’à présent, Romelu Lukaku ayant eu un impact immédiat après son retour estival.

City a fait match nul avec Southampton le week-end dernier et voudra riposter après son résultat surprise.

Beaucoup pensent que ces deux-là s’affronteront pour le titre cette saison, ce qui met encore plus l’accent sur cet affrontement bien que la campagne en soit encore à ses balbutiements.

Reshmin Chowdhury, Sam Matterface et Dean Ashton seront sur place pour toute la couverture en direct et exclusive de talkSPORT de l’affrontement.

Man United accueille Aston Villa ce week-end

Le tableau de la Premier League avant les affrontements de ce week-end Manchester United v Aston Villa

La couverture commence à partir de 11h sur talkSPORT 2 (coup d’envoi à 12h30)

Il y aura deux affrontements précoces en Premier League ce week-end, Man United contre Aston Villa devant être réorganisé.

Les Courteeners donnent un concert au terrain de cricket d’Old Trafford dans la soirée et le match de United avec Villa a été avancé.

Les Red Devils se lancent dans ce match toujours invaincus cette saison et ont battu West Ham le week-end dernier.

Villa, quant à lui, a écrasé Everton samedi dernier et voudra désormais retrouver une certaine régularité.

talkSPORT 2 vous apportera des commentaires en direct et exclusifs de l’affrontement ce week-end avec Alex Crook et l’ancien défenseur anglais Micky Gray.

GameDay Live avec Adrian Durham

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT

Adrian Durham sera votre hôte pendant que nous parcourons les terrains pour les quatre coups d’envoi de 15 heures de ce week-end dans l’élite.

Leicester accueillera Burnley tandis que Norwich fera le déplacement à Everton.

Pendant ce temps, Leeds affronte West Ham et Watford affronte Newcastle.

Everton v Norwich sera en direct sur talkSPORT 2 Everton v Norwich

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT 2 (coup d’envoi à 15h)

Au cours de la saison 2020/21, nous vous proposerons à nouveau un match en direct à 15h tous les week-ends sur talkSPORT 2.

Nous serons à Goodison Park samedi pour Everton v Norwich avec Dan Windle qui vous apportera toute la préparation avant de passer le relais à Ian Danter et Perry Groves pour l’action.

Les Toffees ont bien commencé la nouvelle saison mais se sont décollés lors de leur voyage à Villa la dernière fois.

Norwich, quant à lui, a été lamentable, perdant ses cinq matches de championnat jusqu’à présent et avec une différence de buts de -12.

Brentford accueille Liverpool en fin de match de samedi Brentford contre Liverpool

La couverture commence à 17h15 sur talkSPORT (coup d’envoi à 17h30)

Notre spécial GameDay se terminera au stade communautaire de Brentford ce week-end alors que Brentford, nouvellement promu, accueillera Liverpool pour le titre.

Brentford a été impressionnant jusqu’à présent cette saison et a éliminé les Wolves le week-end dernier.

Les Reds ont également bien semblé et sont invaincus lors de leurs cinq matchs, dont la victoire de routine de samedi dernier contre Crystal Palace.

Faye Carruthers vous apportera toute la préparation avant de passer le relais à Joe Shennan et à l’ancien attaquant de la République d’Irlande David Connolly pour des commentaires en direct et exclusifs afin de conclure un autre spécial GameDay.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Prochains commentaires talkSPORT

samedi 25 septembre

Chelsea v Manchester City – 12h30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIVE Manchester United v Aston Villa – 12h30, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Everton v Norwich – 15h00, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Brentford v Liverpool – 17 : 30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIF

dimanche 26 septembre

Manchester United Women contre Chelsea Women – 12h30, WSL – talkSPORT 2 Arsenal Women contre Manchester City Women – 18h45, WSL – talkSPORT 2

mardi 28 septembre

Paris Saint-Germain v Manchester City – 20h00, Ligue des Champions – talkSPORT Porto v Liverpool, 20h00, Ligue des Champions – talkSPORT 2

mercredi 29 septembre

Juventus v Chelsea, 20h00, Ligue des champions – talkSPORT Fulham v Swansea, 19h45, championnat – talkSPORT 2

jeudi 30 septembre

Legia Varsovie v Leicester – 17h45, Ligue Europa – talkSPORT 2

vendredi 1er octobre

Stoke v West Brom – 19h45, Championnat – talkSPORT 2