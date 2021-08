Chelsea va faire sauter Barcelone hors de l’eau en tant que joyau du milieu de terrain face à un ultimatum

Barcelone craint que Chelsea ne les fasse sortir de l’eau avec une offre pour le talentueux milieu de terrain Ilaix Moriba, selon des informations proches du club catalan.

Moriba fait partie de la formation des jeunes de Barcelone depuis 2010 et compte actuellement 18 apparitions en équipe première à son actif. Tout cela est venu la saison dernière, une campagne au cours de laquelle il a également marqué un but en Liga. Cependant, son séjour dans l’équipe senior du Barca peut être court et agréable, car il ne reste qu’un an à son contrat.

En arrière plan, plusieurs clubs de tout le continent s’intéressent à l’adolescente. Il a des admirateurs en Premier League, à savoir à Manchester City et Chelsea.

L’équipe de Thomas Tuchel fait l’objet des dernières spéculations en provenance de la source barcelonaise Sport. Selon leur rapport, le club du Camp Nou “craint” Chelsea de mettre en place un package pour signer Moriba.

L’as né en Guinée n’a pas convenu d’un renouvellement avec Barcelone pour des raisons financières. Chelsea, en revanche, est dans une position beaucoup plus saine.

Par conséquent, on suppose que les Bleus pourraient le tenter avec un salaire triple de la taille de ce que le Barça pourrait offrir.

Son club actuel craint que Chelsea lui ait même déjà envoyé une proposition, c’est pourquoi il retarde son renouvellement avec eux.

Un rapport distinct de Mundo Deportivo affirme que Moriba teste maintenant la patience de Barcelone. A ce titre, ils lui donneront jusqu’à la fin de la semaine pour accepter leur offre de renouvellement ou bien ils le banniront de l’équipe B.

Sport pense que Chelsea est prêt à intensifier sa poursuite, mais pourrait même attendre l’été prochain pour le signer. Il y a une chance qu’il devienne un agent libre d’ici là, mais Chelsea devrait toujours être une destination attrayante malgré la perspective d’une augmentation de la concurrence pour sa signature.

Alternativement, ils pourraient accélérer leurs plans et déménager pour lui cet été. Leurs options au milieu de terrain sont déjà réunies, mais Moriba leur donnerait de quoi travailler pour l’avenir.

La chance de le signer pour un prix réduit – ou même sans frais de transfert – vaut la peine d’être saisie.

Chelsea se tourne vers la Liga

Après sa victoire en Ligue des champions, Chelsea vise à renforcer son équipe pour un défi pour le titre de Premier League.

Ils visent à renforcer tous les départements, mais un domaine clé est le centre de la défense. Tuchel a basé son succès depuis sa prise de fonction en janvier sur un dos trois. Cependant, la pierre angulaire de ce système, Thiago Silva, approche de la fin de sa carrière.

Alors que Silva peut être une option forte cette saison encore, Chelsea aura besoin d’un joueur plus jeune pour figurer à ses côtés, puis lui succéder le moment venu.

À cette fin, ils visent haut pour l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Europe – encore une fois au sein de la Liga. Et selon un récent rapport, ils ont de nouvelles raisons d’être optimistes…

