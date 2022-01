Chelsea va « tout faire » pour la cible n°1 avec Barcelone craignant de regretter la vente

Chelsea est prêt à répondre à toutes les demandes de Barcelone après avoir fait une « approche » pour une star dont ils sont pleinement conscients que vendre peut être une erreur.

L’équipe de Thomas Tuchel reste à la recherche de quatre trophées cette saison – cinq dont la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Cependant, une série de blessures, ainsi que la pandémie en cours, ont poussé l’équipe de Thomas Tuchel au point de rupture.

Les blessures importantes subies par Reece James et Ben Chilwell ont laissé Chelsea léger à l’arrière.

La star de Wantaway Everton, Lucas Digne, reste une option sur le côté gauche. Cependant, une mise à jour de Sport Witness a fait la lumière sur les plans des Blues à droite.

Citant le média espagnol Sport, il a été révélé que la « cible numéro un » des Blues à l’arrière serait Sergino Dest.

L’international américain de Barcelone, 21 ans, est connu pour ses tendances offensives d’arrière droit. Son style de jeu conviendrait apparemment parfaitement à ce que Tuchel exige de ses larges défenseurs.

De plus, son âge signifierait que tout investissement conservera sa valeur même s’il devenait un joueur de l’équipe au retour de James.

L’article indique que le retour de Dani Alves au Camp Nou a mis en doute l’avenir de Dest, même si le Brésilien de 38 ans n’est pas une option à long terme.

Les motivations de Barcelone derrière la vente Dest émergent

Dans des circonstances normales, Barcelone hésiterait à vendre un joueur avec un avenir aussi brillant. Cependant, des rapports récents ont suggéré qu’ils sont les favoris pour débarquer Erling Haaland.

Il faudra donc libérer de l’argent et Dest est l’un de leurs actifs les plus vendables.

L’Américain pourrait être sacrifié dès cette fenêtre, Barcelone « renforçant désormais ses efforts » pour réduire son équipe. Il aurait été sur le radar du Bayern Munich, mais c’est Chelsea qui s’est « approché » en premier de Barcelone.

Chelsea aurait demandé ce qu’il faudrait pour signer Dest. Une fois informés, ils feraient tout leur possible pour faire bouger les choses.

Du point de vue du joueur, Dest serait heureux de rester à Barcelone. Cependant, si une offre convenable arrive, le club peut prendre la décision à sa place. Une offre d’environ 20 millions d’euros serait nécessaire pour graisser les rouages ​​de la transaction.

L’article reconnaît qu’il existe une notion selon laquelle vendre Dest serait une erreur que Barcelone regrettera plus tard. Mais compte tenu de leurs difficultés financières et des aspirations de Haaland, les objectifs à long terme pourraient être sacrifiés au profit de Chelsea ce mois-ci.

Pendant ce temps, Ashley Cole estime que le joueur très décrié de Chelsea, Saul Niguez, se sera mérité plus de chances en équipe première à la suite de son match contre Tottenham. Cependant, il doute encore beaucoup que le milieu de terrain ait obtenu un séjour permanent.

Le milieu de terrain espagnol a signé pour les Blues dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison avec l’Atletico Madrid. Son arrivée, qui a dépassé la date limite avec quelques secondes à perdre, devait élever le milieu de terrain de Chelsea à un autre niveau. Cependant, Saul a évidemment eu du mal à se familiariser avec le jeu anglais.

Saul a montré des aperçus qu’il s’adapte enfin ces derniers temps, avec sa performance contre Tottenham mercredi soir encourageante.

« Je pensais qu’il jouait bien », a déclaré Cole à Sky Sports, via Metro, lors de l’évaluation des performances de Saul. « Je pense qu’il avait un bon équilibre avec Jorginho là-dedans, il avait un peu plus de liberté pour la liberté.

«Oui, il a joué dans un deux, mais il pourrait aller un peu plus dans ces vastes zones avec Jorginho juste assis un peu.

«En termes de performance globale et des inquiétudes et préoccupations des gens autour de lui, il en a fait assez ce soir pour garantir qu’il devrait avoir plus d’opportunités.

« Mais finalement, les deux ou trois joueurs devant lui jouent si bien que ce sera très difficile d’entrer dans cette équipe. »

