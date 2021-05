Chelsea, vainqueur 20/21 de l’UEFA Champions League

29/05/2021

À 23:04 CEST

le Chelsea est le champion de l’UEFA Champions League 2020/21. L’équipe de Londres a gagné 0-1 à Manchester City par Pep Guardiola dans le Stade de Porto Dragao remporter la deuxième Coupe d’Europe de son histoire.

Ceux de Tuchel, en un match plus efficace que voyant et dans lequel ils ont surmonté la blessure de Thiago Silva, ils ont gagné par le minimum grâce à la But de Havertz juste avant la pause, un but qui a brisé les schémas d’une City en manque d’idées devant le mur de Londres.

#UCLFinal Le dribble de Havertz à Ederson pour marquer le premier but de la finale 0 🆚 1 🔵🔵 (43′) ▶ ️ #EnDirecto https://t.co/Z7bfgz6Uv7 pic.twitter.com/XSvAtcmHIO – Journal SPORT (@sport) 29 mai 2021

L’équipe de Londres, qui en 2012 a battu le Bayern aux tirs au but pour remporter le ‘orejona’, C’est la deuxième fois qu’il gêne Guardiola vers la gloire européenne, et c’est qu’il y a neuf ans, Chelsea avait déjà éliminé le Barça de Pep en demi-finale.

D’un autre côté, Tuchel a réussi à retirer son épine après la défaite du PSG en finale de la dernière édition contre le Bayern. L’entraîneur allemand, qui a pris le relais à Chelsea à la mi-saison après le limogeage de Frank Lampard, ajoute son premier titre à Stamford Bridge.

C’était la troisième année consécutive qu’une équipe qu’une équipe sans expérience préalable en finale a atteint le match décisif de la Ligue des Champions, comme Tottenham en 2019 contre Liverpool et le PSG en 2020 contre le Bayern. Comme ces deux dernières années, la ville ne pouvait pas briser la dynamique et n’a pas réussi à empêcher la deuxième Ligue des champions de l’histoire de Chelsea.