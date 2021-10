Chelsea vise à répéter l’astuce de transfert de Leicester malgré le déni de Rodgers

Il y a maintenant trois clubs de Premier League qui se battent pour la signature du milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemans, selon un rapport en Italie – où il est également demandé.

Tielemans est un joueur hors pair pour Leicester depuis qu’il les a rejoints depuis Monaco en 2019. L’international belge a fait ses preuves en Premier League, aidant Leicester à consolider sa position de challenger pour les places européennes.

Mais après avoir échappé aux quatre premiers à la fin de chacune des deux campagnes précédentes, Tielemans pourrait envisager la prochaine étape pour revenir au niveau de la Ligue des champions.

Avec un contrat expirant en 2023, un transfert pourrait être probable pour lui l’année prochaine. Il y aura beaucoup d’intérêt pour ses services, en particulier au sein de la Premier League.

Liverpool et Manchester United sont tous deux connus depuis longtemps comme des admirateurs. Le premier n’a pas réussi à remplacer Georginio Wijnaldum cet été, mais pourrait être prêt à y remédier.

United, quant à lui, a défini le rôle central du milieu de terrain comme une priorité à renforcer. Il y a un sentiment qu’ils peuvent améliorer Fred et Scott McTominay et que Tielemans ferait l’affaire.

Mais il y a un troisième candidat anglais à sa signature, selon Calciomercato. On pense également que Chelsea est en lice pour la signature de Tielemans.

Le milieu de terrain a également été un domaine que les Blues ont cherché à aborder ces derniers mois. Ils ont signé Saul Niguez en prêt cet été, mais il semble déjà peu probable qu’ils l’achètent définitivement à l’Atletico Madrid.

En effet, l’attention s’est déjà tournée vers qui ils pourraient signer à la place de lui. Les goûts d’Aurelien Tchouameni de Monaco et de Declan Rice de West Ham continuent d’être liés.

Mais selon Calciomercato, Chelsea est l’un des sept prétendants en lice pour Tielemans.

En plus de Saul, Chelsea dispose actuellement de l’ancien homme de Leicester N’Golo Kante, Jorginho et Mateo Kovacic. Ruben Loftus-Cheek est également revenu dans la course à la première équipe récemment, tandis que Billy Gilmour et Conor Gallagher viseront des rôles lorsque leurs périodes de prêt ailleurs se termineront.

Il y a aussi Mason Mount, plus offensif, qui a marqué un triplé lors de sa victoire 7-0 sur Norwich City samedi.

Mais il y a toujours le besoin de faire évoluer un domaine clé de l’équipe. De plus, Kante et Jorginho sont en fin de contrat en 2023 et ce dernier aura rejoint le premier dans la trentaine à ce moment-là.

Par conséquent, la signature de quelqu’un comme Tielemans, 24 ans, pourrait les aider à régénérer un département déjà performant.

Tielemans attire les admirateurs européens

Le rapport de Calciomercato s’est concentré sur l’intérêt de la Juventus italienne. Eux aussi visent à s’améliorer d’urgence au milieu de terrain.

Les discussions sur le retour du milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, ne sont jamais très loin. À vrai dire, ils ont eu du mal à le remplacer depuis ce transfert de 2016.

Leur acquisition du vainqueur de l’Euro 2020 Manuel Locatelli cet été était un pas dans la bonne direction. Mais avec Aaron Ramsey et Weston McKennie tous deux confrontés à un avenir incertain – conduisant à des liens avec les transferts de Premier League – ils sentent qu’ils en ont besoin d’un autre.

Tielemans est donc en haut de leur liste de cibles, mais ils ne sont pas la seule équipe du continent à chercher à le signer.

Calciomercato confirme que les rivaux de la capitale espagnole, le Real Madrid et l’Atletico Madrid, tiennent également à Tielemans. De plus, le Bayern Munich, champion de Bundesliga, serait intéressé.

Par conséquent, Leicester fait face à une bataille pour conserver l’un de leurs atouts précieux. Cependant, Brendan Rodgers a nié rapporte que Tielemans a refusé un nouveau contrat.

« Il y a des rapports, mais il n’y a (eu) aucun refus », a déclaré Rodgers. «Je pense qu’il n’y a qu’un dialogue entre le club et les gens de Youri. Je pense que le club attend une réponse.

« Mais c’est quelque chose qui est hors de mon contrôle. Ce que je peux contrôler, c’est sa mentalité, son engagement envers l’équipe, et vous ne pouvez pas remettre cela en question. »

LIRE LA SUITE: Brendan Rodgers explique comment il a récupéré le « swagger » de James Maddison