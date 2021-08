Chelsea voulait signer Paul Gascoigne mais les Rangers l’ont “porté” à la Lazio pour terminer le transfert sensationnel du favori anglais Jack Grealish a été comparé à

Il fut un temps où le Celtic et les Rangers pouvaient rivaliser avec les plus grands clubs européens pour les plus grands noms du football.

Les rivaux de Glasgow étaient une option plus attrayante que certaines équipes de Premier League, alors quand il a été dit que Paul Gascoigne, l’un des meilleurs milieux de terrain du jeu, était sur le point de mettre un terme à son aventure dans la Lazio, les Rangers ont pris leur décision.

.

Gascoigne a rejoint la Lazio depuis Tottenham pour 5,5 millions de livres sterling en 1992, deux ans après avoir illuminé Italia ’90 avec ses écrans de classe mondiale pour l’Angleterre

Le manager Walter Smith avait lu les rapports et expliqué rapidement à son président, David Murray, que les Rangers avaient une grande opportunité de voler une marche sur leurs rivaux. Après tout, Gazza était un homme que Sir Alex Ferguson était vexé de ne pas avoir à Man United.

« J’ai dit : « Regardez, nous avons une opportunité ici. » Ensuite, les Rangers et le Celtic pourraient encore s’affronter [with English clubs for players]. Le président a contacté le président de la Lazio », a déclaré Smith à The Scotsman.

« C’était la fin de la saison alors j’ai pris un vol pour Rome, les gens de la Lazio m’ont donné son adresse. Il est resté dans les collines à l’extérieur de Rome. Je viens de prendre un taxi et je suis monté et lui ai fait le pas.

.

Son séjour à Rome a été entravé par des blessures et au cours de ses trois années en tant que joueur de la Lazio n’a pu gérer que 41 apparitions, mais il a été idolâtré par les supporters.

“J’ai dit ‘Je suis là pour te faire signer pour les Rangers’ et il a dit ‘d’accord’.»

Chelsea, cependant, préparait également sa décision à un moment où le conseil d’administration du club essayait d’améliorer l’image du club en Europe. Les Blues se sont emparés de Ruud Gullit et pensaient que Gazza les renforcerait davantage.

Et malgré les problèmes de blessures qui l’ont suivi de Tottenham à la Lazio après son transfert de 5,5 millions de livres sterling en 1992, combinés au salaire qu’un joueur de sa stature pouvait percevoir, le patron des Blues, Glenn Hoddle, pensait que c’était un risque à prendre. Si le milieu de terrain revenait en Angleterre, il était sûr que Stamford Bridge était son prochain arrêt.

Smith pense même que les agents du joueur à l’époque voulaient qu’il aille en Angleterre.

Cependant, Colin Hutchinson, alors directeur général de Chelsea, a déclaré à la biographie officielle de Chelsea : «[Gazza] écouté ce que Glenn avait à dire sur le football et il était son plaisantin habituel. Il allait bien, mais il a toujours été très clair pour nous que pendant qu’il plaisantait et qu’il était poli, il était vraiment réglé qu’il aille chez les Rangers.

.

Smith, à droite, s’est rendu en Italie afin de convaincre personnellement Gazza de déménager à Glasgow

.

Le club a battu Chelsea à la signature des milieux de terrain en 1995 et il a illuminé Ibrox où une fois de plus, il a ressenti l’amour des supporters

Et il avait raison. La Lazio a reçu 4,3 millions de livres sterling et Gascoigne était un Allemand, accueilli par des milliers de personnes à l’extérieur d’Ibrox à son arrivée en juillet 1995.

Au total, il a marqué 39 buts en 103 matchs au cours de son séjour en Écosse, remportant deux titres de champion, la Coupe d’Écosse et la Coupe de la Ligue.

Mais il était un héros à son quatrième match de championnat lorsqu’il a marqué contre le Celtic lors d’une victoire 2-0 et a terminé sa première saison en marquant un triplé contre Aberdeen pour remporter le titre.

Son deuxième but, pour mettre les Rangers devant 2-1 après avoir été 1-0 derrière, combinait un mélange d’habileté, de force et de détermination.

De plus, s’il n’avait pas rencontré Ally McCoist, les fans de football n’auraient jamais su à quel moment Gazza avait fait irruption dans la maison de son coéquipier des Rangers pour se préparer un sandwich.

Il a laissé une marque en Écosse et était sur le point d’être inculpé au Temple de la renommée de la ligue en 2018, mais sa nomination a été retirée en raison de préoccupations concernant son bien-être.

L’ancien milieu de terrain anglais Steven Gerrard, qui dirige désormais les Rangers, a qualifié Gazza de “héros”.

« Un joueur que j’admirais énormément. J’ai acheté les VHS, les CD, les chemises – tous les souvenirs qui accompagnent Gazza.

Gary Lineker, qui a joué avec Gascoigne au niveau anglais, a qualifié son ancien coéquipier de “footballeur technique le plus naturellement doué avec lequel j’ai joué”.

Et son héritage continue de se faire sentir en Angleterre aussi.

Pour l’Euro 2020, qui a eu lieu 25 ans après que Gazza a illuminé l’Euro 96 avec un but célèbre contre l’Écosse, Phil Foden arborait une coupe de cheveux blonde similaire à celle de la légende anglaise il y a toutes ces années.

De nombreux fans se souviennent de Gascoigne lorsqu’ils voient Grealish jouer

Jack Grealish, quant à lui, est vraiment un joueur dans le moule de Gazza, selon l’ancien coéquipier d’Aston Villa Robert Snodgrass.

“Je n’ai vu personne comme lui”, a-t-il déclaré à talkSPORT pendant les Euros.

« C’est le plus proche de Gascoigne que j’aie vu. Il l’emmène n’importe où, il dribble devant les gens.

Grealish a maintenant la chance de montrer pourquoi Pep Guardiola était si désireux de l’avoir à Manchester City en Ligue des champions cette saison après son transfert de 100 millions de livres sterling.

“Quand je l’ai vu à la télévision, j’ai dit que ce gars contrôle le tempo que j’aime quand il a le ballon, il s’arrête avant le dribble et l’adversaire s’arrête aussi”, a déclaré son nouveau manager.

« Il contrôle le tempo lorsqu’il accélère et décélère. Surtout quand je l’ai vu quand nous avons joué à Aston Villa, le physique, la mentalité.