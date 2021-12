Chelsea vs Bayern Munich, Liverpool ou Manchester United vs PSG et Man City vs Atletico Madrid… les pires tirages possibles de la Ligue des Champions comme Lionel Messi, Robert Lewandowski et co. attendent les clubs de Premier League

Il y a de fortes chances que si vous lisez ceci, vous n’ayez jamais entendu parler du nom de Magomed Ozdoyev, et si vous êtes un fan de Chelsea, vous souhaiteriez que cela reste ainsi.

Malgré les quatre équipes anglaises qui rendent les phases de groupes de la Ligue des champions 2021-22 faciles, Ozdoyev a créé de loin le plus grand drame de la semaine, avec sa sublime demi-volée bouleversant les champions d’Europe.

Le spectacle tardif de Zenit donne à Chelsea une mauvaise route vers les quarts de finale

Tuchel ne sera pas plus content quand il verra les 19 dernières options

Le but du Russe à la 94e minute a permis au Zenit de remporter un passionnant point à domicile 3-3 contre une équipe de Chelsea blessée, propulsant les Blues à la deuxième place derrière la Juventus dans le groupe H.

Et en tant que champions en titre, c’est une mauvaise nouvelle, avec la liste des adversaires possibles de Chelsea dans les 16 derniers rendant la lecture inconfortable, avec un trio d’équipes à l’air dangereux attendant le tirage au sort le 13 décembre, dont Robert Lewandowski et co. au Bayern Munich.

Les adversaires possibles de Chelsea :

Lille

Bayern Munich

Real Madrid

Ajax

Les équipes d’un même pays ne sont pas autorisées à s’affronter avant les quarts de finale, ce qui signifie que les options de Chelsea sont extrêmement limitées parmi les premières équipes.

Chelsea pourrait faire face à une équipe du Bayern à l’allure terrifiante contre laquelle ils ont beaucoup d’histoire

Ou même l’impressionnant Ajax d’Erik ten Hag qui semble prêt à s’enfoncer à nouveau dans la compétition.

Sur les quatre options, seul Lille, champion en titre de Ligue 1, semble être une voie favorable pour les Bleus, les trois autres options prenant soit le maximum de points de leur groupe, soit manquant de peu.

Les champions d’Allemagne et des Pays-Bas, l’Ajax et le Bayern Munich, sont entrés dans l’histoire avec 18 points sur 18, tandis que le Real Madrid a remporté chaque match sauf un dans un groupe comprenant l’Inter Milan.

Ailleurs, Liverpool et Manchester United chercheront à éviter les finalistes du groupe de City, le PSG de Lionel Messi, tandis que des noms comme l’Atletico Madrid et l’Inter Milan feront peur.

La ligne de front du PSG n’a peut-être pas encore cliqué, mais s’ils le font, vous ne voudriez pas vous mettre sur leur chemin

Les Atleti de Simeone ne sont plus la peur qu’ils étaient, mais il y a des signes qu’ils pourraient à nouveau être dangereux

L’Inter a peut-être perdu Conte et Lukaku, mais se rapproche de la tête de la Serie A

L’Atleti de Diego Simeone montre des signes de rapprochement après des années de grosses dépenses, tandis que le remplaçant d’Antonio Conte à l’Inter, Simone Inzaghi, a à peu près rétabli l’équipe au niveau de la saison dernière en Serie A.

Il y a aussi des peaux de banane potentielles qui attendent à Lisbonne avec le jeune et rapide Sporting de Ruben Amorim à la hausse, tandis que Benfica a finalement montré cette année qu’il pouvait le mélanger avec les grands, battant Barcelone jusqu’aux huitièmes de finale.

Cependant, rien de tout cela ne détournera l’attention du PSG, qui, bien qu’étant en tête de la Ligue 1 avec 12 points, voit continuellement des questions adressées au manager Mauricio Pochettino pour un manque de performances cohérentes.

Le retour de Poch en France n’a pas été idéal, mais les choses pourraient facilement changer

Néanmoins, Pochettino possède toujours la ligne de front franchement ridicule de Messi, Neymar et Kylian Mbappe, tandis que le retour en forme de Sergio Ramos montre à quel point cette équipe est prête à franchir la prochaine étape en Europe.

Les adversaires possibles de Manchester City :

Atletico Madrid

CP Sportif

Inter Milan

Benfica

Villarreal/Atalante

Salzbourg

Les adversaires possibles de Liverpool :

PSG

CP Sportif

Inter Milan

Benfica

Villarreal/Atalante

Salzbourg

Les adversaires possibles de Manchester United :

PSG

Atletico Madrid

CP Sportif

Inter Milan

Benfica

Salzbourg

Le tirage au sort des 16 derniers aura lieu le 13 décembre à Nyon, en Suisse, et débutera à 11h, heure du Royaume-Uni.

Les matchs aller se joueront l’année prochaine les 15, 16, 22 et 23 février tandis que les matchs retour se joueront les 8, 9, 15 et 16 mars.

Meilleurs et pires scénarios des huitièmes de finale de la Ligue des champions pour les clubs de Premier League

Chelsea

Meilleur cas : Lille

Pire cas : Bayern Munich

Manchester City

Meilleur cas : Salzbourg

Pire cas : l’Inter Milan

Liverpool

Meilleur cas : Benfica

Pire cas : le PSG

Manchester United

Meilleur cas : Sportif

Pire cas : le PSG

