Chelsea vs Leicester devrait être David vs Goliath en termes historiques, mais les Foxes remportant la finale de la FA Cup pour la première fois de tous ne seraient pas un choc

En tant que compétition nationale la plus ancienne du football mondial, la FA Cup est, par nature, toute une histoire.

Samedi, cependant, Leicester espère vraiment que ce n’est pas le cas.

.

L’histoire favorise certainement Chelsea, huit fois vainqueur, par rapport aux Foxes, qui ne l’ont jamais remportée.

La finale de ce week-end représente leur cinquième tentative, après avoir terminé deuxième à quatre reprises, bien que la dernière ait eu lieu en 1969.

Vous comprenez: un survol des livres d’histoire ferait de Chelsea les favoris de David contre Goliath.

Armoire à trophées Chelsea

Premier League / Première Division: 1954–55, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17 (6)

Ligue des champions: 2011/12 (1)

Coupe FA: 1969–70, 1996–97, 1999–2000, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2017–18 (8)

Coupe de la Ligue: 1964–65, 1997–98, 2004–05, 2006–07, 2014–15 (5)

Armoire à trophées Leicester

Premier League / Première Division: 2015/16 (1)

Ligue des champions: 0

Coupe FA: 0

Coupe de la Ligue: 1963–64, 1996–97, 1999–2000 (3)

Mais c’est un honneur à Leicester et à Brendan Rodgers que personne ne le voit de cette façon.

Alors que Chelsea cherche à ajouter à leur passé, les Foxes sont tout aussi susceptibles de créer leur propre histoire ce week-end, et même pour les années à venir.

“Les fans de Leicester ne voudront pas m’entendre dire cela”, a déclaré à talkSPORT l’ancienne star des Foxes et vainqueur de la Premier League Danny Simpson, “Leicester est en train de devenir un des quatre meilleurs clubs, s’ils ne sont pas déjà parlez-en.

Rodgers et Vardy nous ont fait oublier que Leicester est relativement petit en termes d’histoire

C’est vrai, Leicester terminera certainement au-dessus des équipes établies des “ six grands ” Arsenal et Tottenham cette saison, et ils pourraient encore terminer troisième contre Chelsea et Liverpool.

La façon dont ils jouent, capables de battre n’importe qui ce jour-là, se sont transformés de manière presque transparente en une équipe de haut niveau établie, plutôt qu’un club qui continue de frapper au-dessus de son poids.

Nous ne voyons plus le triomphe du titre 2015/16 comme un sur un million, il pourrait même être l’un des nombreux.

Si cela se reproduisait, ce ne serait pas deux fois moins surprenant

En outre, il y a une cohérence à Leicester sous Rodgers qui manque à bon nombre des plus grands clubs du pays, et une liste de joueurs de haut niveau que tous prendraient.

En effet, cette saison suit un schéma incroyablement similaire à la précédente, lorsqu’un effondrement tardif leur a refusé quoi que ce soit à montrer.

Après avoir franchi cette étape supplémentaire vers le succès de la coupe en atteignant une finale, Leicester pourrait consolider sa place de géant du football anglais aux côtés de Chelsea en les battant en FA Cup et en Ligue des champions la saison prochaine.

Compte tenu de la différence d’histoire entre les deux clubs, nous avons pris pour acquis à quel point c’est incroyable.

