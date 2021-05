Chelsea vs Leicester en direct: comment regarder la finale de la FA Cup en ligne de n’importe où

En plus de se battre pour une place parmi les quatre premiers de la Premier League, Chelsea et Leicester s’affrontent aujourd’hui lors de la finale de la FA Cup à Wembley. Ne manquez pas un moment avec notre guide de diffusion en direct Chelsea vs Leicester.

Après avoir éliminé Man City, nouvellement couronné vainqueur de la Premier League, en demi-finale, Chelsea se qualifie pour la finale d’aujourd’hui en tant que favori pour remporter les médailles des vainqueurs. Les retraités participent à leur 16e finale de la FA Cup aujourd’hui dans le but de soulever le trophée pour la neuvième fois.

Seuls Arsenal et Manchester United ont remporté plus de titres en FA Cup que Chelsea. Les retraités ont été vaincus lors de la finale de l’année dernière par leurs rivaux londoniens Arsenal et ont remporté le trophée pour la dernière fois en 2018. Le nouveau manager de Chelsea espère remporter sa première finale de coupe en tant que patron des Blues et s’ajouter au cabinet des trophées de Chelsea.

Leicester a éliminé Man United et Southampton en route vers la cinquième finale de la FA Cup de leur histoire et leur première en plus de 50 ans. Les Foxes n’ont jamais remporté la coupe la plus prestigieuse d’Angleterre.

En plus de se battre aujourd’hui à Wembley pour de l’argenterie, les deux équipes d’aujourd’hui tentent de se classer parmi les quatre premières en Premier League afin de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Après que Man City ait été confirmé comme vainqueur du titre de cette année et que Man United a garanti sa place dans le top quatre, Chelsea et Leicester semblent susceptibles de remporter les deux prochaines places. Cela étant dit, Liverpool est toujours à la poursuite et West Ham et Tottenham sont toujours mathématiquement en lice avec quelques matchs à jouer.

Dans une bizarrerie du calendrier des matches, Chelsea et Leicester se rencontrent à nouveau dans seulement trois jours dans la ligue. En ce qui concerne les matchs de FA Cup et de Premier League exigeants, Chelsea aura probablement un œil sur sa prochaine Ligue des champions le week-end prochain. Leicester a un affrontement de la dernière journée moins que facile avec Tottenham.

La FA Cup sera-t-elle drapée dans le bleu de Chelsea ou de Leicester à temps plein? Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de la FA Cup avec notre guide ci-dessous et découvrez-le.

Chelsea vs Leicester: où et quand?

La finale de la FA Cup d’aujourd’hui entre Chelsea et Leicester se déroule dans l’emblématique stade de Wembley. Le coup d’envoi est prévu à 17 h 15, heure locale BST.

Cela en fait un départ à 12 h 15 HE / 9 h 15 PT pour les téléspectateurs américains et un coup d’envoi à 2 h 15 AEST dimanche matin pour les téléspectateurs australiens.

Regardez Chelsea vs Leicester en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la FA Cup plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Chelsea vs Leicester mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez probablement des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques-unes des meilleures offres VPN du moment.

Comment diffuser Chelsea vs Leicester en direct au Royaume-Uni

La couverture de ce tournoi emblématique est à nouveau partagée cette année entre le service d’abonnement BT Sport et le diffuseur de service public gratuit BBC.

Pour la finale, les deux diffuseurs diffusent le match en direct afin que vous puissiez regarder Chelsea vs Leicester sur BT Sport ou la BBC. Pour le streaming, vous pourrez donc utiliser l’application BT Sport ou regarder en ligne gratuitement via BBC iPlayer.

Bien que vous puissiez regarder la couverture de la BBC gratuitement, vous devrez avoir BT Sport dans votre forfait TV ou vous pouvez acheter un pass mensuel BT Sport pour 25 £ par mois, ce qui permet à tout le monde de se connecter à BT Sport sur un mois. -par mois. Désormais, les appareils TV sont pris en charge, tout comme les consoles PlayStation et Xbox, Apple TV, Chromecast Ultra et certaines Smart TV.

BBC iPlayer



Diffusez la couverture de la BBC sur l’affrontement final de Chelsea et de Leicester en FA Cup gratuitement en ligne avec BBC iPlayer.

Gratuit chez BBC iPlayer

BT Sport



Regardez le football de la FA Cup sur BT Sport ainsi que beaucoup plus de reportages exclusifs sur le football et d’autres sports. Un pass mensuel coûte 25 £.

25 £ par mois chez BT Sport

Comment regarder Chelsea vs Leicester en ligne aux États-Unis

ESPN détient les droits de diffusion exclusifs de la FA Cup 2020/21. Les matchs, y compris la finale, sont diffusés sur son service de streaming ESPN +.

Si vous ne parvenez pas à accéder à la couverture d’ESPN parce que vous êtes à l’extérieur du pays, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter à votre couverture habituelle, comme vous le feriez chez vous. Parmi les nombreuses options, ExpressVPN, comme indiqué ci-dessus, reste l’un des meilleurs services actuellement disponibles.

ESPN +



ESPN + vous permettra de diffuser la finale de la FA Cup en ligne. Inscrivez-vous maintenant pour 5,99 $ par mois ou groupez avec Disney + et Hulu pour 13,99 $ par mois.

5,99 $ par mois chez ESPN +

Comment diffuser Chelsea vs Leicester en direct au Canada

Sportsnet est le détenteur des droits pour les matchs en direct de la FA Cup tout au long de la compétition, y compris ce choc final de la FA Cup.

Si vous êtes déjà abonné à Sportsnet dans le cadre de votre forfait TV, vous pouvez diffuser Sportsnet en ligne sans frais supplémentaires. Le réseau est également disponible en streaming uniquement avec des forfaits à partir de seulement 9,99 $ CAN par mois.

Diffusion en direct de Chelsea vs Leicester en Australie

Si vous prévoyez de regarder les matchs de la finale de la FA Cup cette saison en Australie, vous devrez avoir accès à ESPN car ils détiennent les droits de compétition Down Under. Le réseau est disponible dans la plupart des forfaits Foxtel TV, vous pouvez également accéder à ESPN tout aussi facilement via Kayo Sports.

Le service haut de gamme vous permettra de diffuser des tas de sports de haut niveau, y compris la Liga espagnole et la course automobile F1, le tout pour le prix très raisonnable de seulement 25 AU $ par mois pour un forfait de base, ou 35 AU $ par mois pour l’offre premium. Mieux encore, Kayo Sports est sans contrat et offre un ESSAI GRATUIT de 14 jours pour les nouveaux arrivants au service.

Kayo Sports



Kayo Sports est un moyen facile d’accéder en streaming à la couverture d’ESPN de la finale de la FA Cup. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.