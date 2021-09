Chelsea vs Man City en direct: comment regarder le match de Premier League en ligne de n’importe où

Sans aucun doute, le grand match du calendrier de la Premier League de ce week-end voit Thomas Tuchel et Pep Guardiola verrouiller les cornes dans ce qui pourrait être un indicateur précoce de la direction que pourrait prendre le titre cette saison – lisez la suite pour savoir comment obtenir un Chelsea vs Man City en direct diffuser de n’importe où dans le monde. Source : EPL

Chelsea a repris là où ils s’étaient arrêtés la saison dernière, les Blues réchauffant 13 points sur 15 possibles jusqu’à présent cette campagne, tout en semblant beaucoup plus puissants à l’avant grâce à l’ajout de Romelu Lukaku.

Les champions en titre City, ont quant à eux fait un début saccadé pour la nouvelle campagne, avec leur match nul et vierge avec Southampton renforçant le sentiment que les hommes de Pep n’ont pas encore pleinement atteint leur rythme.

Alors que le gardien Edouard Mendy et Christian Pulisic devraient manquer pour l’équipe locale, City a encore plus de problèmes de sélection à affronter, avec John Stones, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko parmi une longue liste de stars douteuses pour ce match.

Lisez la suite pour savoir comment regarder une diffusion en direct Chelsea vs Man City, où que vous soyez dans le monde.

Chelsea vs Man City : où et quand ?

Le match de samedi se déroulera devant une foule nombreuse au Stamford Bridge, le coup d’envoi étant prévu à 12h30, heure locale.

Cela en fait un départ à 7h30 HE / 4h30 PT pour les gens qui se connectent des États-Unis, et un départ AEDT à 21h30 le samedi soir pour les gens qui se connectent en provenance d’Australie.

Regardez Chelsea vs Man City en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de ce match plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Chelsea vs Man City, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder Chelsea vs Man City en ligne aux États-Unis exclusivement sur NBCSN

NBC détient les droits de diffusion exclusifs de la saison 2020/21 de Premier League.

Le coup d’envoi de Chelsea vs Man City est à 7h30 HE/4h30 PT, avec une couverture en direct sur NBCSN.

Si vous ne pouvez pas accéder à la couverture de NBC parce que vous êtes à l’étranger, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter à votre couverture habituelle, comme vous le feriez à la maison. Parmi les nombreuses options, ExpressVPN, comme indiqué ci-dessus, reste l’un des meilleurs services actuellement disponibles.

Comment diffuser Chelsea vs Man City en direct au Royaume-Uni

Le match de dimanche sera disponible pour regarder sur BT Sport 1, avec une couverture de l’Etihad commençant à 11h30 BST avant un coup d’envoi à 12h30.

Si vous cherchez à diffuser le match d’aujourd’hui et que vous êtes déjà client de BT Sport, vous pourrez regarder en ligne via l’application BT Sport ou BTsport.com, le service ayant des applications dédiées pour les appareils iOS, iPadOS et Android. avec les consoles Xbox et PlayStation.

Il convient également de rappeler que BT Sport propose actuellement son abonnement mensuel BT Sport pour 25 £, vous permettant de regarder toutes leurs actions de football en Premier League sans engagement à long terme.

Comment diffuser Chelsea vs Man City en direct au Canada

DAZN est le détenteur des droits pour les matchs de Premier League en direct cette saison au Canada et diffusera tous les matchs restants en direct, y compris cette confrontation entre Chelsea et Man City, avec un coup d’envoi prévu à 7h30 HE/4h30 PT.

Le réseau uniquement en ligne propose un essai gratuit d’un mois qui vous permettra de regarder tous les matchs de Premier League restants sans payer un centime. Si vous décidez de garder DAZN, vous paierez 20 $ par mois ou un abonnement annuel de 150 $. L’application DAZN dédiée est disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, ainsi que pour Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Apple TV et la plupart des Smart TV modernes. Les Canadiens à l’extérieur du pays peuvent suivre la route VPN ci-dessus et se connecter tout de même avec une connexion DAZN.

Diffusion en direct Chelsea vs Man City en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder Chelsea vs Man City en Australie, vous devrez alors être abonné à Optus Sports, car le réseau détient les droits exclusifs de diffusion en direct de la Premier League Down Under. Le coup d’envoi en Australie est à 21h30 AEDT aux premières heures du lundi matin le samedi soir.

