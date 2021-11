Chelsea vs Manchester United : sans Lampard, sans Solskjaer

28/11/2021 à 00h45 CET

pari

Et tout à coup l’équipe de Carrick arrive, car l’entraîneur intérimaire est Carrick, ayant besoin de donner une cloche à Stamford Bridge, ni plus, ni moins. Cet endroit où marquer un but est une tâche presque impossible, car le chat Mendy est sous des bâtons flanqué d’une magnifique ligne de trois centraux devant. Bien sûr, le marathonien Kanté ne sera pas pour ce match, une défaite importante comme celle de Chilwell, ceci plus dur car il sera de longue durée. (La victoire de Chelsea est payée [1.57 a 1])

United recherche un peu de paix avec Cristiano comme presque le seul argument. Il a sauvé l’équipe de Villarreal comme il en a l’habitude, même si faire la même chose quotidiennement est impossible et la star portugaise le sait lui-même. Deux joueurs sont proches de lui en termes d’importance -De Gea et Bruno Fernandes-, mais le reste de ses coéquipiers vit actuellement dans le gouffre. Au moins dans le Pont ne sera pas Maguire, sanctionné, le défenseur le plus cher de l’histoire et en même temps le plus critiqué en cette saison fatidique.

Si Chelsea l’a fait…

On ne sait pas ce qu’il adviendra de United dans ce parcours qui a commencé par des courbes, comme cela s’est produit avec Chelsea par le passé. Cette réaction des Londoniens au cours d’une saison qui a commencé de travers et s’est terminée avec la Ligue des champions devrait servir de guide aux «diables rouges». C’est l’importance des projets sur les étoiles, des idées sur les noms, des techniciens sur les légendes.

L’équipe « bleue » a retiré Lampard du banc il y a un an pour faire place à Tuchel. United a maintenant fait de même avec Solskjaer, un autre ancien footballeur légendaire. La recherche d’un remplaçant n’est pas aussi simple que pour Chelsea. Puis Tuchel avait été libéré, incroyablement viré du PSG, et le pari était sûr. Et vous savez déjà avec quel résultat, en plus. (Chelsea gagne à la mi-temps et au final ça paie [2,57 a 1]).

Un idéologue allemand

United n’a pas rencontré cette opportunité de marché. QIl vient à Pochettino, curieusement aussi un entraîneur du PSG comme Tuchel l’était autrefois, mais il n’y a aucune possibilité de le faire sortir de Paris pour le moment. Ou du moins pas à court terme. C’est pourquoi le nom de Rangnick, l’idéologue de l’école allemande des entraîneurs, le père des Klopp, Tuchel ou Nagelsmann sonne.

Le plan de United est de l’emmener sur le banc jusqu’à la fin de la saison, puis de le faire passer dans les bureaux pour qu’il continue de laisser sa marque auprès de la direction. Alors oui, Pochettino ou tout autre qui se respecte arriverait. Ceux de Chelsea et United sont des vies parallèles si l’on compare les départs du parcours de l’année dernière et ce; oui, il ne fait aucun doute que les « bleus » avaient raison dans leur planification après le limogeage de Lampard et il reste à voir ce qui se passe à Old Trafford.

MATCH MATCH : Lukaku et Cristiano au moins un tir au but, chaque équipe voit au moins un jaune et chaque équipe tire au moins trois corners est payé [3 a 1]).