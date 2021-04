Chelsea vs Porto LIVE: les Blues envisagent de progresser vers les demi-finales de la Ligue des champions à Séville

Chelsea cherchera à terminer son travail à Porto et à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions ce soir.

Les Blues ont battu les géants portugais 2-0 lors de leur match aller la semaine dernière grâce aux buts de Mason Mount et Ben Chilwell.

Chelsea a l’air bien pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions

Les deux matches se jouent dans un lieu neutre à Séville en raison des restrictions du COVID-19 rendant le match retour de Chelsea plus compliqué.

Mais l’équipe de Thomas Tuchel, qui a écrasé Crystal Palace ce week-end, sera confiante de faire partie des quatre dernières compétitions d’élite européennes.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera ensuite Liverpool ou le Real Madrid en demi-finale avec les Reds derrière Los Blancos 3-1 avant leur match retour demain soir.

Chelsea v Porto: Comment écouter

Ce match débutera à 20h le mardi 13 avril.

La couverture complète du Ramon Sanchez-Pizjuan à Séville sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Hugh Woozencroft sera votre hôte et les commentaires viendront de Joe Shennan et Danny Mills.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Chelsea de Thomas Tuchel mène Porto 2-0 lors de son quart de finale aller Chelsea v Porto: Actualités de l’équipe

Thomas Tuchel fera un appel tardif pour savoir si N’Golo Kante peut commencer le match retour.

Kante vient tout juste de se débarrasser de son dernier problème aux ischio-jambiers et pourrait être retenu pour affronter Manchester City en demi-finale de la FA Cup samedi.

Andreas Christensen commencera probablement sur le banc alors qu’il subit un léger coup.

L’équipe itinérante de 23 joueurs de Chelsea: Arrizabalaga, Rudiger, Alonso, Christensen, Jorginho, Silva, Kante, Abraham, Pulisic, Werner, Caballero, Zouma, Mendy, Kovacic, Giroud, Hudson-Odoi, Chilwell, Ziyech, James, Azpilicueta, Havertz , Palmieri.

Chelsea v Porto: Qu’est-ce qui a été dit?

Thomas Tuchel pense que les leaders “ émotionnels ” de Chelsea Toni Rudiger, Cesar Azpilcueta et Mateo Kovacic sont tirés pour la ferraille avec Porto.

«Honnêtement, vous ne voulez pas vous battre avec Toni Rudiger, Azpi et Kova; ce sont tous des gars émotifs et vous ne voudriez pas vous battre avec eux », a déclaré Tuchel.

«Parce qu’ils sont tous prêts à se battre et c’est dans leur nature de le montrer sur le terrain et de protéger les intérêts de notre équipe, ce qui est très, très important.

«Ils sont là et nous pouvons compter sur eux, car c’est dans leur nature.

«Personne n’a besoin de faire quoi que ce soit qui soit contraire à sa nature. Nous pouvons totalement compter sur eux.

«Je pense que pour moi, quand j’étais joueur au niveau inférieur, c’était toujours important pour moi, quand tu avais de gros matchs et que tu ressentais la tension, tu pouvais regarder autour du vestiaire et sortir du tunnel, regarder autour de toi qui est le prochain. à vous et à vous sentir confiant et confortable.

«Et je suis à peu près sûr que nos gars se sentent très, très à l’aise lorsqu’ils regardent autour d’eux et sur qui ils comptent.

«La meilleure chose à propos de demain est que personne n’a besoin de le faire seul, personne.

«Nous sommes là-bas ensemble, tout le monde sur le terrain va s’entraider, et nous nous aiderons depuis le banc et depuis les gradins, et les gars qui sortent du banc.

«Nous faisons cela ensemble demain et nous allons pousser dur, fort, dur pour le meilleur résultat, vous pouvez en être absolument sûr.

«Et cela signifie que nous avons 90 minutes pour nous battre, au minimum, et nous le ferons pour atteindre un grand objectif.»