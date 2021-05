Chelsea vs Real Madrid, demi-finales de la Ligue des champions 2021: alignements prévus

Le Real Madrid rend visite à Chelsea lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions. Les Blancos devront surmonter le déficit de 1-1 sur les buts à l’extérieur qu’ils ont actuellement après le match aller et recevront l’aide indispensable de Sergio Ramos, Ferland Mendy et Fede Valverde, qui se sont remis de leurs blessures et seront disponibles.

Pourtant, même s’ils sont prêts à jouer, il n’est pas clair si l’entraîneur Zidane les déploiera dans le onze de départ étant donné qu’ils pourraient manquer de conditionnement.

Le Real Madrid a prédit XI: Courtois, Nacho, Militao, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Vinicius, Benzema.

Chelsea a prédit XI: Mendy, Christensen, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Pulisic, Werner.

Hazard semble prêt à commencer et à avoir un impact contre son ancienne équipe, alors Zidane pourrait l’utiliser aux côtés de Vinicius et Benzema dès le départ. Valverde et Nacho pourraient être en compétition pour le poste d’arrière droit de départ, mais il est probable que Nacho gagne l’appel, ce qui permettrait à Valverde de quitter le banc avec intensité.

COMMENT REGARDER, STREAM CHAMPIONS LEAGUE

Date: 05/05/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Stamford Bridge, Londres, Royaume-Uni.

TV disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Streaming disponible: Paramount +, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.