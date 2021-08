Chelsea vs Villarreal : Belfast cherche le super champion d’Europe

in

09.08.2021 à 18:50 CEST

La ville irlandaise sera le théâtre de un nouveau match historique pour Villarreal, qui fait face à l’option de remporter son 2e titre européen en quelques mois contre Chelsea. Justement, l’équipe londonienne est dans le collimateur de tous les médias pour la possible signature de Lukaku pour environ 115 millions d’euros, ce qui serait la signature la plus chère de cet été.

Ce sera le premier match officiel des deux équipes, puisque leurs championnats nationaux débuteront ce week-end, elles n’ont donc joué que des matchs de pré-saison. Par conséquent, pour avoir une idée de la façon dont les deux équipes arrivent, nous allons passer en revue ce qu’a été leur été; et inutile de dire on retrouve deux dynamiques très différentes.

Villarreal n’a remporté aucun de ses 6 matchs de pré-saison, avec 3 nuls et 3 défaites contre des équipes comme Lyon, Levante, Leicester ou Leeds, laissant une image avec beaucoup de doutes, notamment en raison du grand nombre de buts encaissés.

Par ailleurs, le sélectionneur Unai Emery ne pourra pas compter sur l’une de ses pièces maîtresses, le milieu de terrain espagnol Dani Parejo. Situation compliquée pour l’une des meilleures équipes de LaLiga, l’un des championnats les plus importants au monde.

Chelsea, au contraire, s’inscrit dans une dynamique très positive. Ils n’ont perdu aucun de leurs 4 matchs de pré-saison, avec des victoires contre des équipes majeures comme Arsenal, ou un match nul contre Totthenham. Même si plusieurs de ses internationaux n’arriveront pas dans les meilleures conditions au crash, il a déjà été démontré l’an dernier que la profondeur de l’effectif est large, Tuchel pourra donc obtenir un onze de garanties maximales.

Après avoir analysé comment les deux équipes arrivent au rendez-vous, j’ai trouvé 2 paris avec une grande valeur pour ce match:

Le premier est le Chelsea gagne à contre-courant [1.75]. Je vois les Londoniens sur un échelon supérieur à celui d’Emery, et l’année dernière, ils se sont avérés être une équipe très difficile à battre.

En revanche, profitant de l’option offerte par la plateforme Betfair, je pense qu’il est intéressant d’étudier les multiples variantes proposées par le « Combipartido ». Par conséquent, nous pouvons mélanger le marché “Match Winner” avec le marché “Goals”. Alors, je propose une belle option dans laquelle on opte pour “Chelsea soulève le trophée et les moins de 3,5 buts.

Le quota offert par le “Combipartido” de Betfair pour cette sélection est de [1.66]. S’il est vrai que Chelsea est supérieur, leurs matchs ne se caractérisent pas par des résultats avec des buts excessifs, car la rigueur défensive prévaut toujours et attend leur moment contre. De même, je ne pense pas que Villarreal pourra marquer plus d’un but contre la puissante défense anglaise.

