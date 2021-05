Chelsea Wolfe abandonne ‘Diana’ dans ‘Dark Nights: Death Metal Soundtrack’

Chelsea Wolfe a partagé son nouveau single “Diana”, inspiré de Wonder Woman dans “Dark Nights: Death Metal” de DC Comics. La chanson est du prochain Dark Nights: Bande son du Death Metal en version numérique le 18 juin via Loma Vista Recording. Les LP physiques de l’exécutif du projet produits par Tyler Bates (Guardians of the Galaxy, Watchmen, John Wick) seront disponibles le 16 juillet.

«Ce fut un tel honneur et un plaisir d’être impliqué dans tout ce projet, de la contribution d’une chanson à la bande originale, à la voix de Wonder Woman pour les épisodes de Sonic Metalverse de DC Comics. J’adore l’histoire et les illustrations de cette série Dark Nights: Death Metal, et je me suis sentie vraiment attirée par le rôle de Diana dans l’histoire – sa force et sa perspective », déclare Wolfe.

«Il y a ce moment dans le premier numéro de bande dessinée où elle rencontre Wally West et il est tellement vidé de ses voyages et de tout ce qu’il avait à faire. J’ai capté cette énergie intime entre eux qui semblait presque romantique, mais plus juste comme deux vieux amis qui s’entendent entre eux – un moment de réconfort et de répit parmi tous les combats et le chaos. J’ai fini par écrire cette chanson sur cette rencontre. Travailler avec Tyler Bates sur «Diana» a été une expérience formidable. Il est évidemment tellement tueur dans la création de musique qui ressemble à la bande originale de votre propre film, alors entre lui et mon coproducteur Ben Chisholm, il y avait ce paysage sonore élevé entourant la chanson qui l’a juste amenée à un niveau différent.

«Diana» fait suite à deux précédents singles de la bande originale de Dark Nights: Death Metal – «Meet Me In The Fire (Feat. Andy Biersack)» de Maria Brink et Mastodonte «Forgé par Neron.» La bande originale est disponible en précommande en téléchargement numérique, CD et 2xLP – avec des couvertures de variantes en vinyle exclusives de Superman, Wonder Woman et Batman, 11 cartes à collectionner de personnages en édition limitée, et plus encore.

Précommandez Dark Nights: Death Metal Soundtrack.