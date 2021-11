Chelsea Women annonce la prolongation du contrat de Sam Kerr

Chelsea Women a annoncé une prolongation de contrat avec Sam Kerr.

L’attaquant australien a signé pour deux ans supplémentaires, la gardant avec les Blues jusqu’à l’été 2024.

Signature de la prolongation du contrat Sam Kerr pour les femmes de Chelsea

Nous sommes ravis d’annoncer que @SamKerr1 a prolongé son contrat avec Chelsea ! #Kerr2024 – Chelsea FC Femmes (@ChelseaFCW) 16 novembre 2021

La prolongation du contrat est venue naturellement pour Sam Kerr

Kerr, 28 ans, a marqué 39 buts en 47 apparitions pour les championnes en titre de la Super League féminine et cherchera à ajouter à son bilan impressionnant au cours des prochaines saisons.

Elle a joué pour l’Australie 102 fois, marquant 49 buts.

Sam Kerr a confié à chelseafc.com son extension : « C’est vraiment excitant. Je suis vraiment heureux au club. Nous avons eu beaucoup de succès, être dans un club comme Chelsea est une opportunité incroyable.

« Le moment était parfait, je me sens vraiment à l’aise d’être ici. Je pense que le club me donne toutes les chances de réussir en tant que joueur.

«Je ne me vois pas aller ailleurs dans le monde ou quitter l’Europe, ayant ce que j’ai à Chelsea.

« Le moment était venu, honnêtement, je n’avais pas l’impression de vouloir me précipiter dans quoi que ce soit, tout comme de signer ici la première fois, c’est arrivé naturellement.

« Je n’avais pas gagné grand-chose quand je suis arrivé ici et après la saison dernière, je pense que c’est juste une évidence pour moi de rester. »

Des raisons de croire qu’elle peut ajouter à ses succès avec Chelsea

Avant de rejoindre Chelsea en 2019, Kerr est arrivée avec trois trophées de club à son actif ; Le championnat W-League avec le Sydney FC, le NWSL Shield avec le Western New York Flash et une Premiership W-League avec Perth Glory.

Elle a ajouté deux titres WSL et deux Coupes de la Ligue plus un Community Shield lors de son séjour avec les Blues, qui se dirigent vers une autre campagne de course au titre, à un point de l’impressionnante équipe d’Arsenal de Jonas Eidevall.

Chelsea était également finaliste de la Ligue des champions féminine l’année dernière – s’inclinant face à Barcelone. Ils continuent de briller dans cette compétition alors qu’ils cherchent à faire mieux sous la direction exceptionnelle d’Emma Hayes.

Le directeur général de Chelsea Women, Paul Green, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis que Sam ait prolongé son contrat avec le club. Sam est tout simplement l’un des meilleurs attaquants et buteurs du monde.

« Nous cherchons à continuer de nous appuyer sur nos récents succès, et Sam jouera un rôle important dans la réalisation de ces objectifs à l’avenir. »

Chelsea a battu Manchester City 4-0 ce week-end et revient à l’action en Ligue des champions le jeudi 18 novembre, accueillant Servette, qu’ils ont marqué sept buts la dernière fois.

Photo principale

Intégrer à partir de .