Chelsea Women devance la Juventus lors du choc de la Ligue des champions

Les femmes de Chelsea ont commencé leur campagne en Ligue des champions mais n’ont pas pris le meilleur départ car des erreurs défensives les ont presque fait perdre trois points contre Wolfsburg lors de la première journée. une victoire 3-0 sur le Servette FCCF. Chelsea était désespéré de repartir avec les trois points et a fait exactement cela contre les champions italiens en titre avec Pernille Harder une fois de plus intervenant pour marquer un but crucial.

Chelsea Women Eke Out gagne contre la Juventus lors de la deuxième journée de la Ligue des champions

Première mi-temps tendue

Les deux équipes avaient de l’énergie dans cette mi-temps, le stade Allianz offrant une excellente toile de fond à l’action. Chelsea a pris une page de l’équipe masculine et s’est mis en place dans une formation 3-4-3 dans le but de tirer le meilleur parti de leur trio offensif et ailier Guro Reiten. Cette formation a été un succès à certains égards alors que Chelsea progressait et se créait de belles opportunités, mais elles étaient pour la plupart gaspillées. Alors que Chelsea a fait plus d’occasions, c’est la Juventus qui a fait de meilleures opportunités et est presque allée de l’avant grâce à une tête en boucle qui vient de se glisser au-dessus de la barre.

Cependant, ce sont les Bleus qui ont pris les devants avec Erin Cuthbert coupant de l’aile et profitant de l’espace créé par le mouvement du trio offensif pour obtenir de l’espace dans la surface et mettre le ballon au fond des filets. L’avance de Chelsea n’a pas duré longtemps puisque six minutes plus tard, la Juventus a égalisé grâce à Barbara Bonansea, qui a profité de l’espace laissé entre le trio défenseur central et les ailiers.

Pernille Harder à la rescousse

La seconde mi-temps était le jeu de n’importe qui avec Chelsea dominant à nouveau en possession mais semblant enclin à l’arrière lorsque la Juventus s’est manifestée. Chelsea pensera qu’ils auraient dû prendre de l’avance à divers moments de la seconde mi-temps, mais c’est Pernille Harder qui s’est levé au-dessus et est revenu en force pour ramener le ballon à la maison après qu’il lui soit tombé dans la surface. Chelsea a vu le match assez confortablement avec Sophie Ingles introduite pour renforcer davantage la défense.

À la suite de cette victoire, les femmes de Chelsea occupent des points austères dans le groupe A, à égalité avec Wolfsburg, et seront confiantes de prendre six points lors de leurs deux prochains matchs alors qu’elles affrontent Servette (qui a perdu 3-0 et 5-0 contre la Juventus et Wolfsburg respectivement lors de leurs deux premiers matches de groupe). En supposant qu’elle débute, Fran Kirby espère marquer son premier but dans cette campagne de Ligue des champions contre une défense aussi fuyante.

