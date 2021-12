Chelsea Women hors de la Ligue des champions après sa défaite contre Wolfsburg

Cela ne semblait pas probable avant la sixième journée du groupe A, mais l’équipe féminine de Chelsea s’est retirée de la Ligue des champions féminine quelques mois seulement après avoir terminé en tant que finaliste jusqu’à Barcelone. Ce fut une défaite embarrassante pour l’équipe d’Emma Hayes, qui s’est inclinée 4-0 face à Wolfsburg et a pratiquement perdu une place en huitièmes de finale.

Une défaite embarrassante voit les femmes de Chelsea éliminées de la Ligue des champions

Début difficile

Chelsea n’a jamais vraiment semblé sortir complètement de la porte de départ. Dès le début, Wolfsburg gérait facilement toutes ses attaques et causait des problèmes à l’arrière. Chelsea a perdu un but après seulement 16 minutes. Normalement, cela lancerait l’équipe d’Emma Hayes dans l’action, mais ce soir-là, les Blues se sont retournés et ont perdu deux buts après 23 minutes, les deux buts ont été marqués par Svenja Huth.

Un remplacement précoce a vu Ji So-Yun être introduit et son impact a été perceptible mais pas suffisant pour relancer Chelsea dans le match. Malgré une meilleure performance globale en seconde période, les Anglais ont encaissé deux autres buts et sont sortis du tournoi avec un gémissement.

Questions à poser

Chelsea n’était probablement pas une équipe gagnante de la Ligue des champions. La qualité des meilleures équipes européennes est tout simplement trop élevée pour qu’elles puissent se battre en ce moment, mais leurs performances tout au long de la phase de groupes devraient soulever beaucoup de questions pour Emma Hayes et les dirigeants des clubs. En première et en seconde mi-temps contre Wolfsburg, la défense a été lamentable et a permis de marquer quatre buts faciles, deux pour Huth susmentionné et deux en seconde mi-temps pour Tabea Wassmuth. Le côté défensif n’est pas le seul domaine où Chelsea devra poser des questions, son attaque a été tenue sans but lors de ses deux derniers matches de groupe, pour un club avec des talents de classe mondiale comme Sam Kerr, ce n’est pas assez bon.

Quel avenir pour les femmes de Chelsea ?

Avec leurs espoirs européens déçus, Chelsea devra se réadapter et viser à répéter son succès national de la saison dernière. Cela s’avère déjà difficile car ils sont à quatre points du leader de la ligue Arsenal après une défaite choquante contre Reading. Arsenal, contrairement à Chelsea, est passé au tour suivant, ce qui signifie qu’ils devront se battre sur plusieurs fronts vers la fin de la campagne de la WSL, ce qui pourrait ouvrir la porte à un retour de Chelsea.

Il sera également intéressant de voir quels changements, le cas échéant, sont apportés à l’équipe pour se rapprocher de l’objectif ultime de remporter le titre de la Ligue des champions.

