Chelsea Women perd du terrain dans la course au titre WSL

Nous ne sommes qu’à neuf matchs de la course au titre WSL cette saison, mais la question doit être posée, Chelsea a-t-il déjà perdu la course ? Une défaite contre Arsenal lors de la première journée et un bouleversement choquant de Reading signifient que l’équipe d’Emma Hayes a déjà perdu six points dans cette campagne, le même montant qu’elle a perdu au cours de toute la saison 2019/2020. Quatre points séparent Arsenal au sommet de Chelsea à la deuxième place, dans la plupart des ligues, cela ne devrait pas être inquiétant, mais comme tout le monde le sait, les meilleures équipes de la course au titre WSL ne perdent pas beaucoup de points.

La défense du titre WSL des femmes de Chelsea s’éloigne avec des points perdus coûteux

Le précédent

La WSL est une ligue incroyablement compétitive au sommet. Des équipes comme Arsenal, Chelsea et généralement Manchester City battront généralement facilement la plupart des équipes de la compétition. Comme nous l’avons vu la saison dernière, l’équipe victorieuse de Chelsea a perdu neuf points en 22 matchs et n’a réussi à remporter le titre que par une marge de deux points. Au cours de la saison 2019/2020, Chelsea n’a perdu qu’un total de six points au cours de la saison écourtée, mais n’a à nouveau tenu Manchester City à distance que par les marges les plus étroites. En regardant en 2018/2019, Arsenal a remporté le titre de champion, ne perdant que deux matchs au cours de cette campagne de championnat. Les prétendants au titre de la WSL doivent être proches de la perfection pendant toute la saison s’ils veulent survivre à leur opposition, et Chelsea n’est pas en bonne voie pour y parvenir cette saison avec déjà deux défaites à leur actif. Normalement, il n’y a peut-être pas lieu de paniquer, mais cette saison, Chelsea doit relever un nouveau défi.

Encombrement des appareils

Cette saison, la Women’s Champions League a changé de format pour introduire une phase de groupes dont la propre déclaration de l’UEFA promettait une « augmentation de 20 % du nombre de matches ». Les matches supplémentaires ont déjà eu un effet sur Chelsea, que nous avons vu tourner fortement dans un certain nombre de matches de championnat, y compris la récente défaite contre Reading. Avec Chelsea pratiquement déjà qualifié pour le prochain tour de la Ligue des champions, ils devront être prêts à faire face à plus de congestion lors de la phase à élimination directe.

Dates clés et Chelsea Hope dans la poursuite du titre WSL

Chelsea peut se consoler du fait qu’Arsenal s’occupe également de la Ligue des champions féminine. Arsenal a fait face à un tirage au sort difficile en phase de groupes qui les a vus écrasés par Barcelone à deux reprises et fera probablement face à un tirage à élimination directe difficile pour la deuxième place du groupe, tandis que Hoffenheim peut techniquement supplanter Arsenal, mais ce n’est pas très probable.

Le 13 février, Chelsea et Arsenal s’affronteront en WSL. Ce match est déjà une victoire incontournable pour Chelsea et pourrait être un tournant décisif dans la saison pour les deux équipes. Les 23 janvier et 6 février, tous deux en 2022, pourraient également être des dates clés car Arsenal et Chelsea, respectivement, affronteront Manchester City qui pourrait vaincre l’une ou l’autre des équipes ce jour-là – malgré un début de saison décevant.

Bien que cela puisse sembler cliché, cette période de trois semaines du 23 janvier au 13 février pourrait être un point déterminant de la course au titre WSL et des saisons de Chelsea et d’Arsenal.

