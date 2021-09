Chelsea Women Show Manchester United Women Gap to the Top

Chelsea Women a obtenu les trois points dimanche alors que les Blues ont montré à Manchester United Women l’écart entre elles et le sommet.

Manchester United a entamé cette saison sous une nouvelle direction pour la première fois de son histoire. La nomination de Marc Skinner fait suite à la démission de Casey Stoney vers la fin de la saison 2020/21.

Ce fut un début désastreux pour les Red Devils, qui ont concédé après seulement deux minutes de jeu à Leigh Sports Village et se sont retrouvés menés trois à la mi-temps. Le match a représenté un premier véritable test pour l’équipe de Skinner – après des victoires contre Reading Women et Leicester City Women.

Les femmes de Chelsea montrent la distance entre les femmes de Manchester United et le sommet de la FA Women’s Super League

Champions Chelsea Femmes Thrash Manchester United Femmes

L’équipe d’Emma Hayes a impitoyablement mis Manchester United au lit dimanche après-midi, se montrant une classe à part.

Malgré leur défaite 3-2 contre Arsenal Women lors de la première journée, les Blues ont bien riposté, battant Everton Women 4-0 et Manchester United 6-1.

Vainqueur de la ligue la saison dernière et finaliste de la Ligue des champions, Chelsea est le meilleur des meilleurs que Manchester United puisse affronter en ce moment et cela a été prouvé sur le terrain.

Après un bon départ, visant la qualification en Ligue des champions, il était difficile de savoir où se situait le plafond pour l’équipe de Marc Skinner, mais cela est devenu un peu plus clair aujourd’hui.

Ils sont sûrs de rebondir, mais cela laisse présager qu’ils pourraient échouer contre les femmes d’Arsenal, de Chelsea et de Manchester City de la FA Women’s Super League cette année – ce qui n’est pas idéal en tant que les trois premiers à assurer la qualification européenne.

United est encore une équipe jeune, qui continue de grandir ensemble et avec de nombreux ajouts cet été et un changement de direction, ne progressant probablement pas plus rapidement. Bien que, d’année en année, ils y arrivent et ce résultat ne retardera probablement pas la croyance que Skinner, les joueurs et les fans ont en finissant par atteindre le sommet.

Les erreurs défensives commises contre Chelsea ne peuvent que fournir une courbe d’apprentissage pour le prochain grand match – quelque chose à éviter.

Pernille Harder avec un but délicieux pour Chelsea

L’attaquante de Chelsea Pernille Harder, qui a été nommée Joueuse de l’année de l’UEFA en 2019/20, a marqué un excellent but pour porter Chelsea 2-0. Elle a traversé la défense de Manchester United, sans jamais perdre le contrôle du ballon et a mis la cerise sur le gâteau avec une finition suprême devant l’Angleterre et la gardienne de United Mary Earps.

Alessia Russo montre son talent

L’attaquante de Manchester United Alessia Russo est revenue dans les buts après avoir été absente pour le reste de la saison dernière. Elle a montré son talent avant cette blessure et son absence et celle de Tobin Heath ont coûté cher à United – qui a raté les places de la Ligue des champions par un seul point.

Elle s’est maintenue sur le terrain et dans une excellente position, même si elle avait besoin d’un peu de chance avec l’arrivée car elle a dévié le défenseur anglais Millie Bright au fond des filets.

Cependant, les choses n’ont fait qu’empirer pour Manchester United après ce moment d’espoir, avec Sam Kerr marquant un but qui, si VAR avait été mis en œuvre, aurait été refusé pour hors-jeu.

Russo était une lumière brillante pour United, frappant la barre plus tard dans le match. Marc Skinner a souvent utilisé Ella Toone comme premier choix au milieu, mais la performance de Russo pourrait l’obliger à repenser.

Le directeur technique de Manchester United, Darren Fletcher, et le directeur du football John Murtough étaient présents, tout comme la manager d’Angleterre Femmes Sarina Wiegman.

Buteurs :

Manchester United : Alessia Russo

Chelsea : Fran Kirby, Pernille Harder, Sam Kerr (x2), Drew Spence & Jessie Fleming

