Chelsy Davy et Harry ont enduré une «relation instable»: «De vrais matchs de cris» | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a parlé franchement de ses expériences personnelles en ce qui concerne sa santé mentale, sa femme et ce que c’était pour lui de grandir dans le cabinet. Harry a perdu sa mère quand il avait 12 ans et il a parlé de la difficulté de sa vie de grandir sans sa mère. En tant que jeune adolescent, le jeune prince avait plus que sa juste part de drame. Il a été surnommé le “ prince du mauvais garçon ” en vieillissant par les médias pour ses singeries sauvages, qui comprenaient qu’il était photographié en train d’embrasser sa petite amie d’alors Chelsy Davy sur le capot d’une voiture.

Harry et Chelsy se sont rencontrés en 2004 et sont sortis ensemble pendant sept ans jusqu’à ce que leur relation se termine à l’amiable en 2011.

Dans le documentaire d’Amazon Prime «William et Kate dans le futur», l’auteur et journaliste Richard Kay a approfondi leur relation.

Il a déclaré: «C’est un vrai match d’amour.

«La passion est là, la tension est visible, il y a de l’électricité et des étincelles qui volent partout.

«Vous pouvez dire qu’ils ont une relation très instable, des matchs de cris horribles, des querelles hurlantes, mais ensuite, ils se remettent ensemble et je dirais que de toutes les romances royales en cours, la leur était la vraie chose.

“C’est la vraie affaire et je soupçonne que si à moins que quelque chose de catastrophique ne se produise, ils se marieront – mais ce sera un mariage très tumultueux.”

Chelsy est la fille de Beverly Holland qui a remporté le titre de “ Miss Rhodesia ” en 1973.

Son père milliardaire, Charles Davy est un agriculteur sud-africain safari qui possède également une réserve de chasse au Zimbabwe.

Après la relation, Chelsy est retournée au Zimbabwe et a continué à vivre une «vie paisible».

Chelsy a assisté au mariage de Meghan Markle et du prince Harry en 2018 et serait toujours en bons termes avec lui.

Elle possède désormais Aya – une collection de bijoux inspirée par son amour de l’Afrique.

En février, elle a publié une image d’elle-même sur Instagram, qui a été prise à Maurice.

Elle a déclaré à ses partisans qu’elle était «bloquée» et qu’elle était dans le pays depuis décembre 2020, en raison de la pandémie de coronavirus.

Le prince Harry a récemment condamné les médias britanniques à la suite d’un rapport indépendant de l’ancien juge principal, Lord Dyson, dans l’interview Panorama de 1995 que l’ancien journaliste de la BBC, Martin Bashir, a menée avec la princesse Diana.

Dans l’interview, Diana a admis avoir eu une liaison, se débattre avec sa santé mentale, se faire du mal physiquement et dire qu’elle pensait que le prince Charles n’était pas «apte à être roi».

Elle a également déclaré qu’il y avait «trois d’entre nous dans le mariage», lorsqu’elle a été interrogée sur ses sentiments envers Camilla, la duchesse de Cornouailles et Charles.

Après la diffusion de l’interview, la reine a exigé que son fils et Diana divorcent.

Diana a également été déchue de son titre de RHS et la sécurité a été supprimée.