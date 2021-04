Chelsy Davy et le prince Harry «un match comme le prince William et Kate Middleton» avant leur séparation | Royal | Nouvelles

Prince Harry: Royal était « hostile » après que Chelsy Davy ait déclaré l’expert

La vie de Harry reste fermement sous les projecteurs, après que lui et sa femme Meghan Markle aient secoué la famille royale en visant une série d’allégations au cabinet lors de leur entretien avec Oprah Winfrey. Ils ont affirmé avoir eu des problèmes avec la famille royale au sujet de la race et de la santé mentale, selon les allégations de Buckingham Palace, il chercherait à enquêter. Malgré les nombreux problèmes supposés auxquels ils ont été confrontés, le couple a continué à mener sa vie «financièrement indépendante» loin de la famille royale depuis qu’il a quitté ses fonctions supérieures l’année dernière.

Le duc et la duchesse de Sussex sont ensemble depuis 2016, se marient deux ans plus tard et accueillent le jeune Archie dans le monde en 2019.

Lors de leur entretien le mois dernier, les Sussex ont également annoncé qu’ils attendaient un deuxième enfant, une fille, pour rejoindre leur famille grandissante aux États-Unis.

Mais avant que la romance éclair de Meghan et Harry ne les emmène de Londres à Los Angeles, Harry avait une série d’autres relations, y compris avec Chelsy – qui, selon les experts, finirait par devenir la femme de Harry.

S’exprimant sur le documentaire William et Kate dans le futur d’Amazon Prime, l’astrologue Penny Thorton, qui a travaillé avec la princesse Diana, a déclaré que Harry et Chelsy semblaient être un ajustement magique l’un pour l’autre.

Chelsy Davy et le prince Harry « un match comme le prince William et Kate Middleton » avant la rupture (Image: GETTY)

Ils sont sortis ensemble à partir de 2004, et la relation s’est finalement rompue sept ans plus tard.

Le couple reste proche, Chelsy, d’origine zimbabwéenne, assistant même aux noces de Harry et Meghan il y a trois ans.

Mais pendant qu’ils étaient ensemble, leur lien a capturé l’imagination du public, qui sentait qu’Harry avait enfin trouvé une femme avec laquelle il pouvait s’installer.

Mme Thorton a déclaré: « Astrologiquement, ils sont un match parfait, un match comme Kate et William, et il m’est difficile de voir comment il la remplacera, Chelsy, par quelqu’un d’autre.

JUST IN: La confession de Harry sur les romances royales avant Meghan: « Cela prend du temps »

« Je pense que c’est un lien fort et nous devrons attendre de voir ce qui se passera. »

Cette évaluation a également été notée par l’auteur royal Richard Kay, qui a décrit leur relation comme un « vrai match d’amour ».

Il a décrit la «grande passion entre eux deux lorsqu’ils sont ensemble», et a ajouté: «La tension est visible, il y a de l’électricité, il y a des étincelles qui volent partout.

«Vous pouvez dire qu’ils ont une relation très instable, des matches de cris formidables, des querelles hurlantes, mais ensuite ils se remettent ensemble.

«Je dirais que de toutes les romances royales en cours actuellement, la leur était la vraie chose vraie, c’est la vraie affaire.

«Et je soupçonne qu’à moins que quelque chose de catastrophique ne se produise, ils se marieront.

« Mais ce sera un mariage très tumultueux. »

La relation du couple s’est rompue après que Chelsy ait eu du mal à faire face à la clameur qui entourait quelqu’un sortant avec un prince.

Angela Levin a noté que Chelsy avait réalisé qu’elle avait fait le bon choix après avoir assisté au mariage de William et Kate il y a dix ans.

Dans sa biographie de 2018 Harry: Conversations avec le prince, Mme Levin a écrit: «Une amie a révélé que voir l’énormité et la splendeur de la journée avait convaincu Chelsy qu’elle et Harry avaient eu raison de se séparer.

«Bien qu’ils aient beaucoup en commun, elle a clairement vu que parce qu’ils venaient de mondes si différents, cela n’aurait jamais pu fonctionner, d’autant plus qu’elle appréciait sa vie privée et la gardait si soigneusement.

Harry sortirait alors avec Cressida Bonas jusqu’en 2014, mais encore une fois, les subtilités de sortir avec un membre de la famille la plus célèbre du monde ont à nouveau fait des ravages.

Arbre généalogique royal (Image: EXPRESS)

Mais lorsque Meghan a fait irruption sur les lieux, la commentatrice royale Ashley Pearson a détaillé en quoi son travail humanitaire et son profil correspondaient exactement à ce qu’était Harry.

Elle a déclaré au documentaire Amazon Prime 2020 Meghan Markle: Changer les traditions: « Le prince Harry était sorti, enfin une chaîne vraiment, de belles mondaines anglaises. Ils avaient tendance à être blonds et sveltes, de très bons milieux de familles riches, qui allaient à droite écoles.

«Cependant, ce que Meghan a apporté à l’équation était beaucoup de travail humanitaire que les ex-petites amies de Harry ne pouvaient même pas toucher avec un poteau de 10 pieds.

«Meghan avait en fait travaillé pour l’ONU, elle était partie en mission et en voyage pour soutenir les femmes et les enfants des pays en développement. Meghan avait été une humanitaire mondiale bien avant de rencontrer le prince Harry.

«Et je pense qu’Harry était sur le point de jouer pleinement son rôle de membre de la famille royale, la possibilité de rencontrer quelqu’un qui était tout aussi passionné et engagé à changer le monde et à aider les autres était extrêmement attrayante pour Harry.