L’une des promesses les plus solides de Zanfer, l’Ensenada Carlos «Chema» Ocampo, aura un test international exigeant ce samedi, au Grand Hotel Tijuana, avec une jolie fonction Zanfer qui sera diffusée par Azteca 7, la Casa del Boxeo.

« Chema » Ocampo (28-1-0, 18 ko) mettra son classement mondial en jeu, contre l’expérimenté vénézuélien et boxeur « globe-trotter », Iván « Demolisher » Matute (30-3-0, 25 ko) dans un duel contre 10 rounds au super poids welter.

Ocampo vient d’assommer Abraham Juárez lors d’une manche, en janvier dernier sur la même étape, et cherche à prolonger son grand moment de six victoires consécutives, depuis qu’il a perdu invaincu contre Errol Spence en juin 2018, en disputant le championnat du monde des poids welters. FIB.

Cependant, ce ne sera pas un duel facile pour le Baja Californien, car il affrontera un Vénézuélien avec une grande expérience et compétence. Avec 25 KO sur ses 30 victoires, c’est l’un de ces rares cas en boxe où un boxeur gaucher a le pouvoir des deux mains, pour régler le combat à tout moment. Et il n’a été assommé qu’une seule fois. Son Venezuela natal et le Panama ont été les pays dans lesquels il a combattu le plus, mais il a également des présentations en Espagne et au Kazakhstan, et a été champion de Fedebol et de Fedelatin.

Le combat entre Ocampo et Matute, qui devrait être très disputé et avec beaucoup d’action, sera soutenu par un autre duel qui devrait être explosif et avec des échanges constants de coups.

Dans «l’enfant gâté» de Tijuana, Dubiel Sánchez (16-0-2, 12 ko), habitué à voir son nom dans les nominations de la «lutte de l’année» de la Commission de boxe de Tijuana, mettra en péril son record invaincu contre le copieux Rubén ». Romano ”Orozco (12-2-0, 5 ko), dans un match de 10 rounds en Superwelter.

En janvier dernier, Sánchez a eu un combat de grande demande et d’usure contre l’expérimenté Guadalupe «Bronco» Rosales, et maintenant il passe devant le «Romano» Orozco, qui, comme son rival, aime échanger des coups au centre du ring., donc le combat doit être un cri.

Cependant, il ne pourra pas maintenir «le public en marge de ses sièges», car il n’y aura pas de public. La soirée de boxe se déroulera à huis clos, suivant les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires locales et de la Commission de boxe de Tijuana.

Les tests Covid seront appliqués ce jeudi à partir de 17h00. L’examen médical et la cérémonie de poids auront lieu le vendredi à midi, et la fonction du samedi débutera à 15h00, où des prospects de premier plan de la boxe locale, régionale et nationale participeront à sa partie préliminaire.

(Photos: fournies)