Chemical Brothers annonce un nouveau single, The Darkness That You Fear

Les Chemical Brothers ont confirmé que leur prochain single, «The Darkness That You Fear», sortira cette semaine.

Le duo électronique pionnier – composé de Tom Rowlands et Ed Simons – a annoncé la sortie de leur premier nouveau matériel depuis leur album 2019 Pas de géographie.

Après avoir taquiné les fans avec un extrait de “The Darkness That You Fear” sur les réseaux sociaux, les hitmakers de “Galvanize” ont confirmé la date de sortie du 23 avril.

No Geography était la première sortie du couple en quatre ans après leur album de 2015 Born In The Echoes.

Pendant ce temps, le duo avait précédemment insisté sur le fait qu’il n’y avait nulle part plus «excitant» à jouer que Glastonbury. Les hitmakers de «Hey Boy Hey Girl» ont vécu une «expérience religieuse» lorsqu’ils ont vu Orbital se produire au festival en 1994, et après avoir été réservés pour leur 12e apparition en 2019, ils ont insisté pour qu’ils apprécient le concert autant que le premier. le temps.

Ed Simons a déclaré: «Nous avons tous les deux vécu une expérience religieuse [seeing Orbital]. J’ai encore des picotements quand j’y pense. Nous voulions faire cela. Ce sera toujours le concert le plus excitant que vous puissiez jouer. »

Le couple a battu des records en 2000 en se produisant devant ce que l’on croyait être la plus grande foule de l’histoire du festival, mais qui se souvient à peine du spectacle, alors essayez maintenant de profiter davantage des moments.

Tom Rowlands a déclaré: «Au début, vous pensez que tout va durer éternellement, alors que maintenant vous pensez, de manière réaliste, combien de fois allons-nous encore faire cette chose incroyable? Vous en devenez plus conscient.

En mars, le duo a partagé un nouveau mix dub, sur lequel ils explorent leur amour de la musique. Le mix d’une heure est le premier d’une série prévue de mixages thématiques par les vétérans de la production alors qu’ils lancent une nouvelle station «Radio Chemical» pour Sonos Radio. Le mix dub comprend de la musique de King Tubby, Mixman, Dub Syndicate et plus encore.

Cet été, The Chemical Brothers doit jouer un certain nombre de festivals, y compris Champs de crème, Lowlands et TRNSMT.

