Chemin de fer sur la route : le grand tour de Grand Funk en 1975

Ce n’était pas le titre le plus politiquement correct, selon les normes modernes, mais Grand Funk avait déjà prévenu Toutes Les Filles Du Monde Attention !!! avec leur nouvel album à la fin de 1974. Dès le début de la nouvelle année, ils étaient en tournée, partout dans le monde, pour la promouvoir, avec une énorme tournée qui a commencé à Mobile, en Alabama, le 2 janvier 1975.

C’était un itinéraire pour rappeler à tous les sceptiques à quel point Grand Funk était une grande institution, tant au pays qu’à l’étranger. La tournée a traversé l’Amérique pendant tout le mois de janvier, la majeure partie de février et la première moitié de mars. Puis vint une étape européenne, commençant à Copenhague le 6 avril et jouant dans un total de six pays. La tournée a ensuite été capturée sur le prochain album du groupe, le LP en direct Caught In The Act, sorti en août 1975 avant que Grand Funk ne retourne en studio pour le set Born To Die du début de 1976.

Cette série de spectacles sur la tournée de 1975 comprenait un spectacle au lieu que nous appelons maintenant Wembley Arena (ou SSE Arena, Wembley pour être plus précis), mais qui à l’époque était connu sous le nom d’Empire Pool. En mai, la tournée a visité le Canada, avant que Grand Funk ne joue cinq spectacles au Japon, se terminant par une date à Hawaï.

Alors qu’ils partaient sur la route, le groupe n’était pas seulement dans les charts avec All The Girls In The World Beware !!! album, mais aussi le single « Some Kind Of Wonderful », qui s’est hissé jusqu’au n°3 aux États-Unis. Comme Billboard l’avait signalé, ils faisaient partie d’une « invasion américaine » de la Grande-Bretagne au cours des premiers mois de 1975 qui comprenait également des visites de Glen Campbell, Al Martino, Anne Murray et Tavares.

