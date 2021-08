Chemin vers la liberté : jalons importants qui ont aidé l’Inde à obtenir son indépendance de la domination britannique en 1947

in

Voici les principales étapes qui ont aidé l’Inde à obtenir son indépendance de la domination britannique en 1947.

Par Reya Mehrotra

Il y a soixante-quatorze ans, ce jour-là, l’Inde s’éveillait à la liberté. Ce n’était pas une journée de travail et cela a pris des décennies de force, de courage et d’unité de la part des dirigeants, des combattants de la liberté ainsi que de l’homme ordinaire. Voici les principales étapes qui ont aidé l’Inde à obtenir son indépendance de la domination britannique en 1947.

La révolte de 1857

Également connue sous le nom de Mutinerie des cipayes, elle a commencé à Meerut en 1857. La cause était le refus des cipayes de peler des cartouches, enveloppées dans du papier graissé avec de la graisse de vache et de porc, en utilisant leur bouche. En 1857, le cipaye Mangal Pandey attaqua des officiers britanniques à Barrackpore. Il a été exécuté, mais cela a conduit à d’autres mutineries. La « paix » a été déclarée en 1859 et la Compagnie des Indes orientales a été abolie. L’Inde est passée sous la domination du gouvernement britannique.

Pacte de Lucknow

Le Pacte de Lucknow était un accord entre le Congrès national indien et la Ligue musulmane lors d’une session conjointe à Lucknow en 1916. Une étape vers l’unité hindoue-musulmane, il exigeait un nombre accru de sièges élus et une représentation des minorités religieuses dans les législatures provinciales. Il exigeait également que les lois adoptées à une large majorité dans les conseils soient acceptées par les Britanniques, que les minorités soient protégées, que toutes les provinces se voient accorder l’autonomie et que l’exécutif et le judiciaire soient séparés. Le pacte a contribué à rendre les relations entre les extrémistes et les modérés cordiales.

Champaran Satyagraha

Le Mahatma Gandhi a lancé le mouvement de protestation contre le traitement réservé aux agriculteurs du district de Champaran au Bihar. Les agriculteurs étaient forcés de cultiver l’indigo en vertu de la loi britannique et étaient mal traités. Gandhi est arrivé à Champaran en 1917 et a été arrêté pour avoir provoqué des troubles. Cependant, il a ensuite été libéré après des manifestations massives non violentes. Finalement, la culture de l’indigo a été abolie.

Mouvement Khilafat

Également appelée Mouvement Califat et Mouvement musulman indien, la campagne de protestation politique panislamiste a eu lieu entre 1919 et 1924. Elle était dirigée par les musulmans de l’Inde britannique comme Maulana Mohammad Ali Jauhar, Shaukat Ali, Hakim Ajmal Khan et Abul Kalam Azad. Le mouvement a été organisé pour restaurer le calife (dit être le chef des musulmans, une autorité politique efficace) du califat ottoman. C’était une protestation contre les sanctions imposées au calife après la Première Guerre mondiale par le traité de Sèvres. Le mouvement s’effondre en 1922.

Mouvement de non-coopération

Entre 1920 et 1922, le Mahatma Gandhi a organisé le Mouvement de non-coopération comme l’un de ses premiers mouvements de désobéissance civile à grande échelle. C’était le résultat du massacre de Jallianwala Bagh en 1919 – une foule nombreuse, rassemblée pour une manifestation pacifique, a été la cible de tirs des Britanniques. C’était un mouvement non-violent qui obligeait les Indiens à boycotter les biens, les services et les élections étrangers, à démissionner de leurs titres et finalement à refuser de payer des impôts. Il visait à assurer l’autonomie des Indiens. Cependant, après l’incident de Chauri Chaura en 1922, lorsqu’une foule en colère a assassiné des policiers, Gandhi a annulé le mouvement, le voyant prendre une mauvaise tournure.

Dandi Mars

La marche du sel de 1930 était un acte de désobéissance civile non violente dirigé par le Mahatma Gandhi. Le mouvement était contre le monopole britannique du sel. Gandhi a commencé la marche de 390 km en mars de Sabarmati Ashram à Dandi. Plusieurs centaines l’ont rejoint sur son chemin pour enfreindre la loi du sel. C’est à 6h30 du matin le 6 avril que Gandhi a finalement enfreint la loi sur le sel en fabriquant du sel par évaporation. Plus de 60 000 personnes ont été arrêtées après le Salt Satyagraha, mais le mouvement a attiré l’attention internationale sur la lutte pour l’indépendance de l’Inde.

Mouvement Quitter l’Inde

Le mouvement Quit India a été lancé lors de la session de Bombay du All India Congress Committee en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a exigé la fin de la domination britannique en Inde. Les Britanniques entraînaient le pays dans la guerre pour combattre en leur nom. Plus de 87 000 soldats indiens ont été martyrisés. Après l’échec de la mission Cripps à obtenir le soutien de l’Inde à l’effort de guerre britannique, Gandhi a appelé à « faire ou mourir » dans son discours Quit India en 1942. Dans tout le pays, d’énormes manifestations se sont déroulées sous l’égide de Quittez l’Inde.

