Chemins de fer indiens au service de la nation pendant la crise des covid! Environ 200 Oxygen exprime un voyage complet

Au milieu de la pandémie COVID-19, le soulagement de l’oxygène par ces services ferroviaires a atteint 13 États.

Jusqu’à présent, les chemins de fer indiens ont livré environ 12630 tonnes d’oxygène médical liquide (OVM) dans plus de 775 pétroliers dans divers États. Près de 200 trains Oxygen Express ont terminé leur voyage jusqu’à présent et ont apporté des secours dans diverses régions du pays. Selon un communiqué publié par le ministère des Chemins de fer le 20 mai 2021, dix trains Oxygen Express chargés étaient en circulation avec plus de 784 tonnes d’essence vitale dans 45 camions-citernes. Ces trains livrent aujourd’hui plus de 800 tonnes de LMO à la nation. Au milieu de la pandémie COVID-19, le soulagement de l’oxygène par ces services ferroviaires a atteint 13 États, à savoir l’Uttarakhand, le Kerala, le Rajasthan, le Maharashtra, le Madhya Pradesh, le Karnataka, l’Andhra Pradesh, le Tamil Nadu, le Telangana, le Punjab, l’Haryana, l’Uttar Pradesh et Delhi.

Selon le ministère, 521 MT d’oxygène ont été déchargées dans l’état du Maharashtra, 320 MT d’oxygène dans l’Uttarakhand, près de 3189 MT d’oxygène dans l’Uttar Pradesh, 521 MT d’oxygène dans le Madhya Pradesh, 1549 MT d’oxygène dans l’Haryana, 772 MT d’oxygène à Telangana, 98 MT d’oxygène au Rajasthan, 641 MT d’oxygène au Karnataka, 584 MT d’oxygène au Tamil Nadu, 111 MT d’oxygène au Punjab, 118 MT d’oxygène au Kerala, 292 MT d’oxygène à Andhra Pradesh, et plus de 3915 MT d’oxygène dans la capitale nationale.

Le transporteur national prendrait de l’oxygène dans des endroits tels que Hapa et Mundra à l’Ouest et Durgapur, Rourkela, Angul, Tatanagar à l’Est, puis le livrait aux États du Karnataka, de l’Uttarakhand, du Maharashtra, de Telangana, du Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan, Haryana, Kerala, Uttar Pradesh, Punjab et Delhi dans des scénarios complexes de planification d’itinéraires opérationnels.

Les chemins de fer indiens, pour s’assurer que le soulagement de l’oxygène atteigne la destination le plus rapidement possible, établissent de nouvelles normes et des repères sans précédent dans la gestion des trains Oxygen Express. La vitesse moyenne de ces trains de marchandises critiques est bien supérieure à 55 dans la plupart des cas sur de longues distances. Indian Railways exploite des trains Oxygen Express sur le Green Corridor hautement prioritaire, avec le plus grand sens de priorité. De plus, les arrêts techniques ont été réduits à une minute sur différentes sections pour les changements d’équipage.

