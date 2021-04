Chemins de fer indiens: le transport de marchandises enregistre le chargement le plus élevé; a exploité 450 Kisan Rail depuis août 2020

Sur le front des trains spéciaux, 1402 trains spéciaux sont exploités en une journée en moyenne.

Les chemins de fer indiens ont enregistré la charge la plus élevée dans le transport de marchandises. Le ministère des Chemins de fer a indiqué dans un communiqué qu’au cours de l’exercice 2020-2021, les chemins de fer indiens ont transporté le chargement de 1232,64 millions de tonnes (MT). Avec cela, les revenus de fret des chemins de fer indiens ont également augmenté à Rs 1,17,386 crore (environ) pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021 par rapport aux revenus de fret enregistrés à Rs 1,13,897 crore au cours de l’exercice 2019-20. Pour être sûr, ces trains roulent au double de la vitesse de 44 km / h, contre 24 km / h lors du dernier exercice.

Depuis août 2020, les chemins de fer indiens ont géré 450 services ferroviaires Kisan et ont pu transporter plus de 1,45 lakh de tonnes de produits agricoles et périssables, a noté le ministère. On dirait que les services ferroviaires sont conformes à la demande.

Sur le front des trains spéciaux, 1402 trains spéciaux sont exploités en une journée en moyenne. À l’heure actuelle, pas moins de 5381 services de trains de banlieue sont opérationnels, ainsi que 830 services de trains de voyageurs. Notamment, les chemins de fer ont également inclus 28 autres trains spéciaux qui sont exploités comme «des clones de trains très fréquentés ayant un haut patronage».

Cette année, quelques trains supplémentaires seront ajoutés au cours de la période avril-mai 2021, ce qui permettra de dissiper la ruée vers Central Railway. Pour cela, 58 trains (29 paires) et 30 paires de trains sur les voies Western Railway ont également été ajoutés. Selon le ministère, ces trains répondront à la forte demande en provenance de Patna, Gorakhpur, Varanasi, Darbhanga, Barauni, Guwahati, Bokaro, Ranchi, Prayagraj et Lucknow.

Pendant ce temps, les chemins de fer indiens devraient rétablir leurs services de trains de voyageurs aux niveaux d’avant la pandémie et cela se fera au cours des deux prochains mois. Cependant, une approbation des gouvernements des États est nécessaire pour cela et cela sera demandé étant donné que la pandémie est sous contrôle. Ces trains ne seront pas les trains réguliers, mais ils fonctionneront également comme des trains spéciaux.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.