Chemplast Sanmar, Canara Bank, Wipro, Vedanta, Mindspace REIT, focus sur les valeurs bancaires

Les indices mondiaux, y compris le très important symposium de Jackson Hole de la Fed américaine, seront surveillés de près pour une nouvelle orientation du marché. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient avec des gains mercredi matin, indiquant une ouverture d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. Les indices mondiaux, y compris le très important symposium de Jackson Hole de la Fed américaine, seront étroitement surveillés pour une nouvelle orientation du marché. Les analystes affirment que le marché a connu une rotation des moyennes aux grandes capitalisations – un phénomène qui pourrait se poursuivre à court terme étant donné la forte surperformance du marché au sens large au cours des 18 derniers mois. “Les investisseurs peuvent tirer parti de la volatilité actuelle et construire leurs positions sur des actions de bonne qualité à moyen et long terme chaque fois qu’il y a des baisses sur le marché”, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Des actions à surveiller

Chemplast Sanmar : CLSA Global Markets a déchargé 1,2 million d’actions de Chemplast Sanmar à Rs 548,95 chacune dans le cadre d’une opération en gros sur NSE. Alors que Copthall Mauritius Investment a vendu 8,92 lakh actions de Chemplast Sanmar à Rs 534,97 chacune dans le cadre d’une autre transaction en gros sur la NSE.

FPI, INVIT : Les fiducies de placement immobilier (FPI) et les fiducies de placement en infrastructure seront incluses dans les indices Nifty à partir du 30 septembre, selon de nouveaux critères d’éligibilité annoncés par la NSE.

Banque Canara : Rakesh Jhunjhunwala a acheté une participation de 1,59% dans Canara Bank. Le Big Bull a récupéré 2,88 actions crore ou 1,59% dans la banque.

Wipro : Wipro a annoncé avoir remporté un contrat stratégique pluriannuel pour s’associer à E.ON dans son parcours de transformation numérique dans le domaine financier. Wipro fournira des services de maintenance et de support des applications (AMS) pour les projets innovants sur SAP S/4HANA.

Actions bancaires : Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman rencontrera mercredi les chefs des banques du secteur public (PSB) pour examiner les performances financières des prêteurs et les progrès accomplis par ceux-ci pour soutenir l’économie touchée par la pandémie, ont indiqué des sources. La rencontre avec les directeurs généraux et les PDG des PSB prend de l’importance compte tenu de l’importance du secteur bancaire dans la génération de la demande et la stimulation de la consommation.

Védanta : Moody’s Investors Service a déclaré avoir reclassé les obligations non garanties de premier rang de Vedanta en « B3 » au lieu de « Caa1 ». Il a confirmé la notation B2 de la société holding Vedanta Resources Ltd (VRL), a indiqué Moody’s Investors Service dans un communiqué. Moody’s a également modifié la perspective de toutes les notations de « négative » à « stable ».

