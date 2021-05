Chemplast Sanmar radié dépose des papiers d’introduction en bourse auprès de SEBI; prévoit de lancer une émission publique de Rs 3,500 crore

Après une inscription réussie, Chemplast Sanmar rejoindra des sociétés comme PI Industries, SRF Ltd, Finolex Industries et Navin Fluorine International Ltd. Image: sanmargroup.com

Chemplast Sanmar, qui a été radié il y a près de dix ans, a déposé un projet de prospectus Red Herring (DRHP) auprès du régulateur des marchés financiers SEBI pour lever Rs 3500 crore via IPO. L’émission publique comprendra une nouvelle émission de Rs 1 500 crore et une offre de vente (OFS) de Rs 2 000 crore par les promoteurs et actionnaires existants. Chemplast Sanmar fait partie du conglomérat industriel Sanmar Group basé à Chennai et est soutenu par le milliardaire canadien Prem Watsa. L’OFS comprend la vente de Rs 1,850 crore par Sanmar Holdings Ltd et Rs 150 crore par Sanmar Engineering Services Ltd.Selon DRHP, Chemplast Sanmar a été radié de l’ESB, NSE et MSE avec effet du 25 juin 2012 au 18 juin 2012 et 25 juin 2012, respectivement.

Pairs de l’industrie cotée en bourse Chemplast Sanmar

Une fois sa cotation réussie, Chemplast Sanmar rejoindra PI Industries, SRF Ltd, Finolex Industries et Navin Fluorine International Ltd. Le ratio P / E moyen de l’industrie est de 45,27x. La société a prévu d’utiliser le produit net pour financer le remboursement anticipé des MNT émises par la société, d’une valeur totale de 1 238 crore de roupies; et à des fins générales de l’entreprise. Les coordinateurs mondiaux et responsables de la gestion de livres incluent ICICI Securities, Axis Capital, Credit Suisse Securities Pvt Ltd, IIFL Securities, Ambit Pvt Ltd, BOB Capital Markets Ltd, HDFC Bank, IndusInd Bank et YES Securities. Le bureau d’enregistrement de l’émission est KFin Technologies Pvt Ltd. «De plus, nous pensons que notre meilleur ratio d’endettement, consécutif à ce rachat de MNT, améliorera notre capacité à contracter des dettes à l’avenir pour financer des opportunités et des plans de développement commercial potentiels». dit la société.

Services financiers Chemplast Sanmar

Pour l’exercice 2020, Chemplast Sanmar a enregistré un revenu total de Rs 1265,51 crore contre Rs 1266,77 crore l’année précédente. Alors que pour les neuf mois clos le 31 décembre 2020, il a affiché un revenu total de Rs 877,5 crore. La société a enregistré un bénéfice net de 46,13 crore Rs au cours de l’exercice 2020, contre 118,46 crore Rs il y a un an. En décembre 2020, sa dette nette s’élevait à Rs 1,187,58 crore. Chemplast Sanmar est un fabricant de produits chimiques de spécialité en Inde et se concentre sur la résine PVC en pâte de spécialité et la fabrication sur mesure de matières premières et d’intermédiaires pour les secteurs pharmaceutique, agro-chimique et de la chimie fine. La production totale de résine PVC en pâte de spécialité en Inde au cours de l’exercice 2020 s’est élevée à 78 KTPA contre une demande de 143 KTPA.

En Inde, Grasim Industries Ltd. (y compris Aditya Birla Chemicals), DCM Shriram Limited (DCM Shriram), Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd. (GACL) et Reliance Industries Limited (RIL) ont une capacité combinée de plus de 2800 KTPA. Grasim Industries Ltd. possède des installations de chlore-alcali sur sept sites, DCM Shriram, Chemplast Sanmar et GACL sur deux sites chacun, et Reliance Industries sur un seul site. La plupart de ces installations sont situées dans la partie ouest du pays. L’utilisation des capacités des acteurs indiens a diminué au cours de l’exercice 2020 en raison d’une hausse des importations et d’une faible demande. À long terme, on s’attend à ce que l’Inde devienne un exportateur net de soude caustique, les ajouts de capacité dépassant la demande supplémentaire, les ajouts de capacité attendus en chlore en aval soutenant l’industrie.

