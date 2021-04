Chemtrails de Lana Del Rey sur le plus grand album vinyle du Country Club au Royaume-Uni

Le plus grand album vinyle du Royaume-Uni de 2021 à ce jour est Chemtrails Over The Country Club de Lana Del Rey, le OfficialCharts.com ont révélé.

Sorti le mois dernier, le disque s’est vendu à plus de 17 300 exemplaires sur cire pour se hisser au sommet du palmarès officiel des albums vinyle depuis le début de l’année au Royaume-Uni. 16 700 d’entre eux ont été achetés au cours de la première semaine, ce qui a valu à Del Rey le titre de l’album vinyle le plus vendu du siècle pour un acte féminin.

Les ventes de disques vinyles continuent de grimper au Royaume-Uni, avec près de 5 millions d’albums vinyles achetés l’année dernière, en hausse de 11,5% par rapport aux 12 mois précédents. La tendance à la hausse devrait se poursuivre cette année, de nombreux fans soutenant leurs actes préférés en achetant du vinyle en l’absence de concerts et en tournée alors que le Royaume-Uni se libère lentement.

Le deuxième best-seller sur vinyle est Medicine At Midnight de Foo Fighters, le plus gros album du Royaume-Uni en 2021, sorti cette année, tandis que Isles du duo électronique Bicep complète le Top 3.

L’auteure-compositrice-interprète britannique Celeste débarque au numéro 4 avec son premier album Not Your Muse, qui a récemment fait l’objet d’une réédition étendue sur vinyle, tandis qu’un autre premier album, Collapsed In Sunbeams par Arlo Parks, complète le Top 5.

L’album “ vintage ” le plus vendu est Rumeurs de Fleetwood Mac au numéro 6, tandis que Tyron de Slowthai – un numéro 1 en février – est au numéro 7. Back To Black d’Amy Winehouse continue de bien performer à 8 ans, et le top 10 de Kings Of Leon, When You See Yourself, complète le Top 10. Plus bas dans le Top 40, il y a plus de grandes sorties 2021 de Mogwai, Bring Me L’horizon, la honte et les vagues pâles.

Harry Styles, quant à lui, a actuellement le single vinyle le plus vendu au Royaume-Uni de l’année avec “Watermelon Sugar”, qui a été publié en édition limitée sur vinyle rouge en février et a dépassé le classement officiel des singles de vinyle, devançant le reste du Top 40 combinés cette semaine.

La reprise improbable de la cassette se poursuit cette année, même si les ventes restent faibles par rapport au reste du marché. Le best-seller de 2021 à ce jour est également Chemtrails Over The Country Club de Lana Del Rey avec 7900 ventes.

Le groupe indie-pop Pale Waves apparaît dans le Top 10 avec son dernier album Who Am I (4), tout comme l’EP espagnol de Selena Gomez “ Revelacion ” (6) et la première mixtape de l’auteur-compositeur-interprète américain Ashnikko, Demidevil (9) .

Chemtrails Over The Country Club peut être acheté ici.