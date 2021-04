Chenab Bridge: Indian Railways achève la fermeture de l’arche du pont Rs 1486 Crore reliant le Cachemire

Ce pont fait partie du projet USBRL pour relier la vallée du Cachemire au reste du pays.

Dans une étape vers l’achèvement de la section Katra-Banihal de 111 km du projet de liaison ferroviaire Udhampur-Srinagar-Baramulla, les chemins de fer ont achevé lundi la construction de la fermeture en arc en acier du pont ferroviaire de Chenab. Le pont de 1315 mètres sur la rivière Chenab est le plus haut pont ferroviaire du monde à 359 m au-dessus du niveau du lit de la rivière et est en cours de construction par Konkan Railway Corporation au coût de Rs 1 486 crore.

Ce pont fait partie du projet USBRL pour relier la vallée du Cachemire au reste du pays. L’achèvement de la fermeture de l’arche a été l’une des parties les plus difficiles du projet et permettra aux chemins de fer d’accélérer la construction du long tronçon sinueux de Katra à Banihal.

Une dernière pièce de métal de 5,6 mètres a été installée au point le plus élevé, rejoignant ainsi les deux bras de l’arc qui s’étendent actuellement l’un vers l’autre depuis les deux rives de la rivière. Les chemins de fer vont désormais entreprendre des travaux comme l’enlèvement des haubans, le remplissage du béton dans la nervure de l’arche, le montage du chevalet en acier, le lancement du viaduc et les travaux de pose des voies.

Le pont est conçu pour résister à une vitesse de vent élevée jusqu’à 266 km / heure et sa construction comprend la fabrication de 28 660 tonnes d’acier, 10 lakh cum terrassement, 66 000 cum béton et 26 km de routes carrossables. Le pont a la capacité de supporter les forces de tremblement de terre de la plus haute intensité avec une machine de test par ultrasons multiéléments utilisée pour tester les soudures pour la première fois par les chemins de fer.

