Cheney appelle le coup de gueule de Marjorie Taylor Greene “ Evil Lunacy ” ⋆ 10z viral

Des clowns sans masque à gauche de moi, des farceurs de complot à droite, me voilà coincé au milieu avec Liz Cheney. La représentante Liz Cheney (R-Wyo.) S’est prononcée sur Twitter contre le dernier discours offensif et désordonné de la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene. Lors d’une apparition sur le podcast de l’animateur de Christian Broadcasting Network, David Brody, «The Water Cooler», Greene a comparé le mandat du masque de la Chambre à l’Holocauste, en disant: «Vous savez, nous pouvons revenir à une époque de l’histoire où les gens ont dit de porter un star, et ils ont été définitivement traités comme des citoyens de seconde zone à tel point qu’ils ont été mis dans des trains et emmenés dans des chambres à gaz dans l’Allemagne nazie,… Et c’est exactement le type d’abus dont parle Nancy Pelosi », a-t-elle ajouté.

MTG dit que le Président Pelosi veut que les membres du Congrès se font vacciner et sinon porter des masques est «exactement le type d’abus» alors que le meurtre de Juifs dans des chambres à gaz pendant l’Holocauste et David Brody hoche la tête. Pas de suivi. pic.twitter.com/inXfD8UBiG – Jake Tapper (@jaketapper) 22 mai 2021

Parce que devoir porter un morceau de tissu sur son visage pour protéger ses collègues d’un virus mortel est absolument identique au génocide du peuple juif. Point de vue très cool et normal sur l’Holocauste! Et tandis que les journalistes et les démocrates dénonçaient la diatribe antisémite dérangée de MTG, les républicains sont restés silencieux sans surprise. À l’exception bien sûr de la dernière personne saine d’esprit qui reste dans le parti républicain, Liz Cheney. Cheney a tweeté “C’est une folie diabolique.” en réponse à la vidéo.

C’est de la folie diabolique. https://t.co/xHeUgbx7wa – Liz Cheney (@Liz_Cheney) 22 mai 2021

Cheney a été rejoint par une poignée de républicains pour condamner Greene, y compris le représentant Adam Kinzinger (R-IL) et le représentant Peter Meijer (R-MI), qui a déclaré à l’animateur Dana Bash sur l’état de l’Union de CNN: L’Holocauste, c’est plus que répréhensible. C’est, je n’ai même pas de mots pour décrire à quel point il est décevant de voir ce discours hyperbolique qui amplifie et joue franchement une grande partie de l’antisémitisme que nous avons vu dans notre société aujourd’hui, des attaques vicieuses dans les rues de Cela devrait être à New York et à Los Angeles, et je condamne cela dans les termes les plus forts. Il n’y a aucune excuse pour cela.

Comparer le port de masques à l’abus de l’Holocauste est une diminution pas si subtile des horreurs vécues par des millions de personnes. C’est une idiotie grotesque mélangée à un manque névrotique de conscience de soi. Qu’attendez-vous d’un théoricien de la conspiration véridique, croyant Q et éclaireur de gaz? https://t.co/tkH1vIOAfb – Denver Riggleman (@RepRiggleman) 22 mai 2021

Maladie absolue. https://t.co/rdfulbPl75 – Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) 22 mai 2021

Cheney a récemment été évincée de la présidence de la conférence du GOP, en grande partie en raison de sa critique de Donald Trump et de son refus de se joindre au grand mensonge des républicains sur la perte de l’élection par Trump. Cheney, Kinzinger, Meijer et d’autres forment la petite contingence de républicains plaçant la démocratie sur les théories du complot QAnon.

Cheney a-t-il raison à propos de Greene? Absolument. Mais avant de la louer comme une sorte de héros folklorique féministe, rappelons-nous que c’est la même femme qui a voté avec Trump 93% du temps. Cheney a également vendu sa sœur gay en s’opposant à l’égalité du mariage dans une offre ratée pour le siège du Sénat du Wyoming. Elle a aidé et encouragé l’agenda cruel et corrompu de Trump depuis le début et a travaillé en tant que gérante fidèle de la politique républicaine.

À la manière de Serena Joy, Cheney a finalement réalisé qu’elle était l’architecte de sa propre disparition politique. Mais la justice poétique de la propriété de Cheney est amoindrie par les politiques et tactiques effrayantes de la majorité du parti républicain.

(via HuffPost, image: Mandel Ngan / . via .)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Vous avez un conseil que nous devrions savoir? [email protected]