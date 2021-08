Cheney n’est plus reconnu comme membre du GOP dans 2 comtés du Wyoming ⋆ 10z viral

La représentante du Wyoming, Liz Cheney, n’est plus reconnue comme membre du Parti républicain dans deux comtés du Wyoming.

Selon le Casper Star-Tribune, le GOP dans les comtés de Park et de Carbon a voté à l’unanimité pour annuler leur reconnaissance de Cheney en tant que républicain après avoir siégé au comité des démocrates du 6 janvier et voté l’année dernière pour destituer Donald Trump.

“Vous ne serez plus reconnu comme le représentant républicain officiel du Congrès par le Parti républicain du comté de Park”, a écrit le président des républicains du comté de Park, Martin Kimmet.

Les républicains du comté de Carbon ont emboîté le pas et ont également voté à l’unanimité pour annuler la reconnaissance de Cheney.

“Le comté de Park a préparé le ballon, le comté de Carbon l’a dopé”, a déclaré Joey Correnti, président du Parti républicain du comté de Carbon.

“Et maintenant, d’autres comtés, je dis d’ici la fin de la semaine, vous aurez au moins trois ou quatre autres comtés qui tiendront des réunions qui adopteront une résolution similaire”, a-t-il ajouté.

« La représentante Elizabeth Lynne Cheney ne sera plus officiellement reconnue personnellement par le Parti républicain du comté de Carbon en tant que représentant« RÉPUBLICAIN », lit-on dans la lettre du comté.

“Même ainsi, l’espoir et la prédiction de Correnti sont que la résolution sera finalement adoptée par le Comité central du Parti républicain du Wyoming”, a écrit Victoria Eavis du Star-Tribune. « La censure de Cheney a pris un chemin similaire : quelques comtés ont ouvert la voie avant que presque tous ne lui emboîtent le pas. Finalement, l’État partie a agi pour la censurer.

Même certains républicains de la Chambre des États-Unis veulent pousser Cheney hors du parti.

« La réalité est qu’ils travaillent maintenant essentiellement avec et pour les démocrates, et il serait donc gênant pour eux de siéger dans notre comité pendant que nous parlons de politique, mettez, vous savez, stratégie et comment arrêter une mauvaise politique de la part des démocrates et faire avancer une bonne politique de notre part. Ce serait vraiment gênant », a déclaré le représentant Andy Biggs de l’Arizona, président du Freedom Caucus, au Washington Examiner.

Biggs “a présenté une résolution lors d’une réunion de la conférence républicaine de la Chambre mardi pour expulser immédiatement de la conférence toute personne qui siège à un comité auquel elle n’a pas été nommée par le leader républicain ou le comité directeur républicain de la Chambre”, a rapporté l’examinateur.

Biggs a également exprimé ses sentiments dans un tweet attaquant les deux Never-Trumpers :

.@RepLizCheney et @RepKinzinger se sont effectivement retirés de la Conférence républicaine. Nous devrions les aider à sortir en officialisant leur départ. – Représentant Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) 27 juillet 2021

D’autres républicains ont sonné contre Cheney et le représentant du GOP Adam Kinzinger pour avoir siégé au comité.

Le représentant Matt Rosendale du Montana a fait des commentaires similaires : « Je suis extrêmement favorable à la résolution du représentant Biggs, qu’il a tenté de présenter aujourd’hui. Vous ne pouvez pas passer la mi-temps dans les vestiaires de l’adversaire et vous attendre à ce que l’équipe vous accueille pour le reste du match. J’espère que la Conférence du GOP envisagera sérieusement cela.

« Que faut-il faire à Liz maintenant ? Je ne sais pas. Je pense qu’ils se le font en quelque sorte », a déclaré le représentant du Texas, Chip Roy.

“Ils sont sur une île ici, et ils choisissent des équipes à ce stade, et ils disent:” Oh, donc je vais très bien me mettre en selle avec le président de la Chambre des représentants des États-Unis , qui, soit dit en passant, tue notre pays à la frontière, tue notre pays en dépensant.’ … Ils s’isolent », a ajouté Roy.

Le chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a qualifié Cheney et Kinzinger de « républicains Pelosi ».

Lien source