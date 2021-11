Chennai-Mysore Shatabdi Express devient le premier système de gestion intégré des chemins de fer indiens certifié Shatabdi

Dr MGR Chennai Central – Mysore Junction – Dr MGR Chennai Central Shatabdi Express est le tout premier service ferroviaire de Southern Railways à obtenir la certification IMS (image : DRM Chennai Twitter Handle)

Chennai – Mysore Shatabdi Express devient le premier train certifié Systèmes de gestion intégrés (IMS) de la zone ferroviaire du Sud, le premier train Shatabdi Express et le deuxième train courrier/express sur le réseau des chemins de fer indiens. Selon le ministère des Chemins de fer, numéro de train 12007/12008, Dr MGR Chennai Central – Mysore Junction – Dr MGR Chennai Central Shatabdi Express est le premier service ferroviaire de Southern Railways à obtenir la certification IMS avec ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015 ainsi en tant que certifications ISO 45001:2018. La maintenance principale du train est assurée par le dépôt d’entraîneurs de pont de bassin de la division Chennai des chemins de fer indiens. Voici quelques-unes des étapes importantes franchies par Chennai-Mysore-Chennai Shatabdi Express :

• Le train Chennai – Mysore Shatabdi Express a été introduit le 11 mai 1994

• Ce Shatabdi est le premier train certifié ISO 9001:2001 dans la zone ferroviaire sud

• Le train a été intronisé avec des autocars Linke Hofmann Busch ultramodernes le 1er juillet 2009

• Il fonctionne sur le système HOG, réduisant ainsi la pollution, empêchant l’épuisement des ressources

• Le train est connu pour maintenir 100 pour cent des commodités pour les passagers en état de fonctionnement, 100 pour cent HOG, 100 pour cent de fonctionnement des toilettes Biodigester ainsi que 100 pour cent d’équipement de sous-garde-manger fonctionnel

• Climatisation de qualité, éclairage intérieur ainsi que d’autres équipements électriques

• Facilité d’entretien ménager à bord (nettoyage en cinq étapes)

• Conservation de l’énergie grâce aux lumières LED ainsi qu’aux installations électriques

• Numéro d’indication du siège dans la signalisation en braille

• Il a un système d’infodivertissement WiFi préchargé

• Ferme-porte coulissant automatique dans l’autocar exécutif

• Il a également une indication d’entraîneur réfléchissant ainsi qu’une indication d’occupation des toilettes

• Les intérieurs des autocars ont un emballage en vinyle esthétique

• Dispose de désodorisants automatiques pour les coupés passagers ainsi que des toilettes

• Le Shatabdi a des sièges confortables pour les passagers avec un rembourrage de haute qualité

• Tous les autocars Chennai – Mysore Shatabdi sont équipés d’extincteurs avec système d’extinction d’incendie installé dans les voitures à moteur

• Pour le bénéfice des passagers, le train affiche une vignette d’information unifiée dans tous les autocars avec des numéros de téléphone d’urgence

