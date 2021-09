Chennaiyin FC renouvelle son partenariat avec les institutions SSVM pour la troisième année consécutive

in

Le partenariat vise à amener le football dans chaque ville et district de l’État

Le Chennaiyin FC a annoncé samedi que le club avait renouvelé son association avec les institutions Shree Sarasswathi Vidhyaah Mandheer (SSVM) en tant que sponsor associé du club pour la troisième année consécutive. Le partenariat de la SSVM avec le Chennaiyin FC a débuté avant la saison 2019-2020 de la Super League indienne (ISL), permettant aux doubles champions d’aller au-delà de Chennai et dans d’autres parties du Tamil Nadu, telles que Coimbatore et Mettupalayam.

« Les institutions SSVM sont l’un des meilleurs établissements d’enseignement du pays et nous, au Chennaiyin FC, sommes fiers de les avoir dans la famille pour la troisième année consécutive. Cette association s’est renforcée d’année en année et nous sommes convaincus d’une solide performance au cours de la saison à venir, avec nos partenaires SSVM », a déclaré Vita Dani, copropriétaire du Chennaiyin FC à propos du partenariat renouvelé.

“L’accent mis par la SSVM sur le sport dans le cadre de son programme et l’énorme base de fans du Chennaiyin FC garantiront non seulement un partenariat solide, mais contribueront également à susciter l’intérêt des jeunes pour le sport”, a déclaré le club de football dans un communiqué officiel.

« SSVM Institutions est ravi de s’associer au Chennaiyin FC pour la troisième année consécutive. Nous sommes maintenant une seule famille car l’association s’est renforcée au fil des saisons. Nous attendons avec impatience des années plus fructueuses pour

Chennaiyin FC, et nous espérons soutenir le club sur tous les fronts », a ajouté Manimekalai Mohan, administrateur délégué des institutions SSVM à Coimbatore.

Selon le club, le Chennaiyin FC s’efforce d’amener le football dans chaque ville et district de l’État, et le partenariat avec SSVM, qui a une très forte présence éducative au Tamil Nadu, a toujours été un pas dans cette direction.

