Chente, au-dessus du bien et du mal – El Sol de México

Lorsqu’on a demandé au compositeur Martín Urieta —auteur de chansons comme Mujeres divinas ou Acá entre nos— ce qu’il pensait des accusations de viol contre Vicente Fernández, il a répondu : « Je ne connais pas les questions judiciaires, Chente est au-dessus du bien et le mal ».

Dans un pays où 10 femmes sont assassinées chaque jour – selon les données d’Inegi – il est difficile de penser qu’une telle réponse deviendra populaire. Mais c’était comme ça. Au Mexique, la musique ranchera n’est pas de la musique : c’est – dirait Flaubert – une éducation sentimentale.

Vicente Fernández fut le dernier grand charro du Mexique. Il est connu de ceux qui l’aimaient, qui le haïssaient et qui s’en fichaient. Il a été le dernier à porter un costume charro car c’est ainsi que la tradition lui a appris : sa tradition.

Chente était la moustache qui a gagné des millions pour apparaître dans des films où il n’avait aucun scrupule à frapper les femmes après plusieurs coups de tequila et une promenade à cheval. Une scène qui auparavant était déjà assez fréquente à l’âge d’or du cinéma mexicain, cette période où – pour le meilleur et pour le pire – s’est construite une bonne partie de l’identité nationale, comme aimait tant à le dire un autre Fernández : El Indio.

Sous cette dichotomie du bien et du mal, la figure de Vicente Fernández a également été construite. Et le truc c’est qu’il y a des choses indéniables, comme ça il a fait chanter chaque ligne de Mexicains avec ses chansons. Mais il est aussi indéniable qu’une accusation d’abus sexuels pesait sur lui qui n’a jamais été résolue.

Le 10 février 2021, juste après que certaines images télévisées montraient un Vicente Fernández gonflé et – pardonnez le paradoxe – réduit comme jamais, la chanteuse mexicaine Lupita Castro a déclaré aux médias que le dernier charro l’avait violée alors que j’avais 17 ans.

« Il m’a agressé sexuellement. C’est fort mais c’est vrai. Il était mineur, il avait 17 ans et il était vierge », a-t-il déclaré à une chaîne de télévision aux Etats-Unis. Selon ses déclarations, Chente l’a maltraitée dans une auberge du programme Always on Sunday. La femme n’a jamais porté plainte.

Clair-obscur d’une idole

Homme religieux, amoureux des chevaux et grand buveur de tequila, El charro de Huentitán était la dernière personnification traditionnelle de la ranchera, ce genre qui a guéri tant de générations de chagrin, de solitude et de tristesse. Mais c’est aussi lui qui a refusé de recevoir une greffe du foie de peur qu’elle provienne « d’un homosexuel ou d’un toxicomane ». Chente avait des phobies très particulières.

Ce dont elle n’avait pas peur, c’était de rendre visite à Hugo Chávez au palais de Miraflores en 2012 et de chanter, la gorge tendue, Dommage que tu sois quelqu’un d’autre. Il ne semblait pas non plus avoir très peur quand, en 2016, il assurait que, s’il retrouvait Donald Trump, il lui cracherait au visage et parlerait de sa mère. Lui, qui a ouvertement soutenu la campagne d’Hilary Clinton, que l’homme d’affaires a battue et s’est présenté à la Maison Blanche pendant quatre ans.

Vicente Fernández était le garçon qui a commencé à chanter avec une guitare bon marché, se produisant lors de fêtes de famille et de modestes palenques. Personne n’aurait imaginé que, des années plus tard, en 2013, il finirait par faire l’objet d’une enquête en Espagne pour délit de blanchiment d’argent, après que les autorités eurent indiqué que, lors d’une de ses tournées d’adieu – parce qu’il en avait plusieurs – de l’argent avait été blanchi de la Cartels de la drogue colombiens.

Des années auparavant, en 1998, son fils Vicente Jr. avait été kidnappé. Ils l’ont détenu pendant plus de 100 jours. Ils ont payé la rançon. Il est revenu vivant, avec trois doigts mutilés. Le montant payé par la famille n’a jamais été connu, bien que dans son livre The Last King. Biographie non autorisée de Vicente Fernández (Planeta, 2021), la journaliste argentine Olga Wornat affirme qu’il s’agissait de 3,2 millions de dollars.

Aux vieilles idoles des éleveurs, à tout le monde, de José Alfredo à Antonio Aguilar, ils chantaient qu’avec de l’argent et sans argent, je suis toujours le roi. Vicente Fernández fut le dernier à hériter de ce trône. Et il l’a décoré de 80 disques, 70 millions d’exemplaires vendus sur le marché international, 34 films et même une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La question n’est pas de savoir qui succédera à la couronne, mais comment ils vont l’enterrer.