“Cheptegei sera le meilleur coureur de fond de tous les temps”

La première grande finale olympique d’athlétisme, celle du 10 000 mètres (ce vendredi, 14h30), Apportez un colosse : Joshua Cheptegei. En 2020, en pleine année pandémique, l’Ougandais a impitoyablement effacé les records du monde de Kenenisa Bekele, le 5 000 (12 : 35,36) et le 10 kilomètres (26 : 11,00). Ce dernier dans une course organisée expressément pour lui à Valence. Plus difficile sera ce qu’il devra affronter au stade olympique de Tokyo. Une guérilla, avec les finisseurs éthiopiens Barega et Kejelcha, et le plus dangereux, son jeune Padawan Jacob Kiplimo.

“Joshua est la combinaison d’un talent exceptionnel, d’une intelligence, d’une discipline et d’un engagement”, explique dans AS son coach Addy Ruiter, un Néerlandais qui a fait ses valises pour gérer les talents au camp d’entraînement de Kapchorwa, sa ville natale. Là, ils appellent Cheptegei le capitaine et c’est un gars très aimé, car il a décidé de rentrer du Kenya, du camp de Kipchoge, pour responsabiliser son peuple. « Nous avons créé un groupe d’athlètes très talentueux qui s’entraident pour élever leur niveau », se souvient Ruiter.

Et à ce niveau se trouve Cheptegei, 24 ans, qui brigue la couronne de Mo Farah. Un athlète de haut niveau, que Ruiter considère comme capable d’être « le meilleur de tous les temps » : Ses ambitions vont au-delà de remporter des titres et de battre des records du monde.. Il sera le meilleur coureur de fond de tous les temps ». Il est déjà champion du monde, il était à Doha devant Kejelcha, maintenant il peut ajouter une médaille d’or olympique et veut doubler au 5 000 mètres.

Josué Cheptegei. MICHAL CIZEK (.)

L’entraînement préféré du prodige ougandais est le « tempo », des rythmes maîtrisés à grande vitesse sur de nombreux kilomètres. Il est capable de faire environ 15 km à 2h50 tous les 1 000 mètres, et tout dans l’altitude de l’Ouganda, l’endroit où Ruiter est allé, laissant tout, pour prendre la course du grand présage du fond.

Un avenir dans le marathon



Des records Cheptegei ont été réalisés avec les nouveaux modèles de chaussures dont on parle tant. Ruiter a une opinion à leur sujet : « Oui, ils aident, mais les asphaltes ont beaucoup plus d’influence que les clous sur la piste ». Là Cheptegei a fait ses arrêts, en tartan il affrontera le défi de l’or olympique. Il a besoin d’une course de train haute, comme le capitaine de Kapchorwa aime.

L’idée de Ruiter et Cheptegei est de faire courir les Jeux de Tokyo 2020 et aussi les Jeux de Paris sur la piste. Ensuite, pour être le meilleur coureur de fond de tous les temps, ils regardent la route. “Nous voulons courir un marathon après Paris ». Mais il est d’abord temps de conquérir Tokyo.