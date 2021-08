Chèques Covid : le n°10 s’apprête à booster les vaccinations en proposant des taxis, pizza et cinéma GRATUITS | Politique | Nouvelles

Les ministres du Cabinet ont déclaré au Telegraph que le gouvernement de Boris Johnson cherchait désespérément à augmenter le nombre de jeunes adultes entièrement vaccinés.

Au moment de la rédaction, seuls 67% des moins de 29 ans ont reçu leur première dose, mais les ministres estiment que, si le nombre peut être augmenté à plus de 80%, il n’y aura pas besoin de passeports vaccinaux dans des lieux tels que les boîtes de nuit.

La société d’applications de taxi Uber et le service de livraison de nourriture en ligne Deliveroo sont deux grandes entreprises qui offriront des incitations, mais il est entendu que le programme sera probablement étendu pour inclure des billets de cinéma gratuits et des boissons dans les cafés.

Une source de Whitehall a déclaré: «Ce n’est que le début, nous nous attendons à ce qu’un certain nombre d’autres entreprises s’impliquent.

« Nous cherchons à avancer rapidement sur ce point. »

Uber a accepté d’offrir des trajets gratuits tandis que Deliveroo propose des réductions sur les plats à emporter ou les factures d’achat.

Dans le but d’amener près de trois millions de moins de 30 ans à recevoir un vaccin, le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré qu’Uber enverrait des rappels à tous les utilisateurs en août pour les encourager à se faire vacciner.

Le DHSC a déclaré à Sky News que plus de détails sur d’autres types d’incitations seraient publiés “en temps voulu”.

Ils ont ajouté que les incitations « pourraient inclure des bons ou des codes de réduction pour les personnes fréquentant des sites de vaccination contextuels et réservant via le NHS, des concours sur les réseaux sociaux et des offres promotionnelles pour les restaurants ».

Pizza Pilgrims, une chaîne de restaurants du centre de Londres avec une dizaine de succursales, propose des réductions sur les repas.

Thom Elliot, fondateur de Pizza Pilgrims, a déclaré : « En rendant votre jab aussi simple que de prendre une pizza, nous espérons pouvoir aider nos équipes et nos clients à obtenir leur première et deuxième doses aussi facilement et rapidement que possible. »

LIRE LA SUITE: COVID-19: Ceux qui sont testés positifs pour la deuxième fois ont des symptômes plus légers

Le système de bons fait également suite à des plans similaires en Irlande du Nord, aux États-Unis et en Grèce.

Gordon Lyons, ministre de l’Économie d’Irlande du Nord, a déclaré que les adultes pourraient réclamer 100 £ de bons d’achat gratuits pour aider à la récupération de la rue principale.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a introduit un programme visant à donner aux personnes vaccinées une carte numérique prépayée de 150 € (128 £) et le président américain Joe Biden a également introduit la semaine dernière un programme pour payer 100 $ (72 £) aux Américains pour se faire vacciner.

Le président Biden a déclaré : « S’il vous plaît, faites-vous vacciner s’il vous plaît.

“Nous devons juste finir le travail.”