Chèques et cartes cadeaux pour Noël à acheter en dernière minute | La technologie

Comment et combien cela coûte-t-il d’acheter des cartes-cadeaux dans les magasins et les services à bon prix.

Traditionnellement, les cartes-cadeaux sont généralement offertes dans des situations où vous ne savez pas vraiment quoi acheter à une personne. Au lieu d’un produit dont vous savez qu’il finira par revenir, il est préférable de donner une carte de crédit pour acheter votre produit ou vêtement préféré.

Les cartes-cadeaux sont largement utilisées à Noël car, en plus d’être des cadeaux rapides, vous pouvez les utiliser quand vous le souhaitez. Des magasins comme Amazon ou El Corte Inglés proposent ces services pour que vous puissiez les remplir avec le montant que vous souhaitez.

Pour vous faciliter la vie, en particulier à Noël, nous vous proposons certaines des meilleures options pour acheter des cartes-cadeaux dans les magasins et services en ligne.

Ce sont des options intéressantes qui fonctionnent non seulement à Noël, mais à tout moment de l’année, vous pouvez acheter l’une de ces cartes et la donner.

Chèques cadeaux Amazon

carte cadeau Amazon

Vous ne savez pas quoi offrir à quelqu’un et vous voulez qu’il puisse acheter ce qu’il veut ? Amazon offre la possibilité d’acheter cartes cadeaux personnalisables que vous pouvez envoyer à n’importe qui.

Vous pouvez choisir le montant de 20 euros à 5 000 euros (oui, cinq mille euros) et il arrivera par e-mail ou SMS pour qu’ils mettent ce montant sur votre compte en tant que crédit.

Carte cadeau El Corte Inglés

Carte cadeau El Corte Inglés

Si vous voulez offrir un cadeau ce Noël avec un solde pour les achats à El Corte Inglés, vous pouvez éviter d’aller dans un magasin et de l’acheter en ligne.

Vous n’avez qu’à remplir le montant, entre 10 euros et 500 euros et commandez-le en ligne pour qu’il arrive au format physique, qui peut également être utilisé dans votre boutique en ligne.

Il peut être utilisé dans n’importe quel centre commercial El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Sfera, Bricor, La Tienda en Casa, le site Web El Corte Inglés et Viajes El Corte Inglés.

Cartes cadeaux pour la FNAC

Cartes cadeaux pour la FNAC

La FNAC offre également la possibilité d’acheter des cartes cadeaux à dépenser dans sa boutique en ligne ou dans ses centres commerciaux.

Vous pouvez choisir entre plusieurs modèles de cartes et de 15 euros à 500 euros. Parfait si vous voulez que quelqu’un puisse acheter de la technologie, des livres et de nombreux autres produits disponibles dans leurs magasins.

Carte cadeau Netflix

Carte cadeau Netflix personnalisable sur Amazon 25 € Carte cadeau Netflix à la FNAC Carte cadeau Netflix de 50 € à la FNAC

Saviez-vous que vous pouvez offrir à quelqu’un des mois d’abonnement Netflix ? C’est une façon originale de dire à quelqu’un qu’il devrait regarder des séries sur ces plateformes et de lui présenter une carte qui lui donnera plusieurs mois de service.

Chez Amazon, vous pouvez choisir les montants à offrir pour Netflix, à partir de 25 euros et jusqu’à 200 euros afin que la personne qui le reçoit choisisse le type d’abonnement que vous souhaitez.

A la FNAC, vous pouvez acheter des cartes de 25 euros et 50 euros.

Carte cadeau Google Play

Code Google Play par e-mail sur Amazon

Si vous souhaitez offrir à quelqu’un un cadeau sous forme d’argent échangeable dans la boutique d’applications Google Play, vous pouvez facilement le faire depuis Amazon.

Tout utilisateur d’Amazon peut envoyer à un utilisateur un crédit de compte Google pour des applications et des services au format numérique.

Il vous suffit de vous rendre sur la page Amazon et de renseigner des champs tels que le montant (entre 5 euros et 100 euros), l’email du destinataire et la date de livraison. Vous recevrez un e-mail afin que vous puissiez utiliser ce montant dans des applications payantes, des services d’abonnement avec paiement via Google Play et plus encore.

Carte-cadeau pour Apple App Store

Carte-cadeau App Store sur Amazon

Amazon propose également l’achat de cartes-cadeaux à utiliser sur l’App Store d’Apple. Comme avec Google Play, il vous suffit de renseigner quelques informations comme le montant, de 15 euros à 200 euros et d’indiquer l’email du destinataire.

Vous pouvez offrir une carte App Store à partir de cette page et la personne qui la reçoit peut l’utiliser dans son compte Apple pour l’utiliser dans des applications, des services et des abonnements.

Carte-cadeau pour Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate

Carte-cadeau de 12 mois sur Xbox Live Gold

Le service en ligne pour jouer avec votre Xbox s’appelle Xbox Live Gold. Il s’agit d’un service d’abonnement nécessaire pour jouer à n’importe quel jeu en ligne et qui peut être offert sous forme de cartes-cadeaux.

Vous pouvez choisir 12 mois pour 54 euros, 6 mois pour 29,99 euros et 3 mois pour 18,50 euros.

Si vous préférez donner le service Xbox Game Pass Ultimate qu’en plus de pouvoir jouer en ligne vous donne accès à des centaines de jeux gratuits à télécharger sur la console, le PC ou dans le cloud, vous pouvez choisir ces options.

Xbox Game Pass de 3 mois à 38,99 euros sur Amazon et aussi en PcComponentes ou 1 mois à 12,98 euros.

Carte-cadeau pour le PlayStation Network

Carte-cadeau de 12 mois pour PlayStation Network

Avoir Cartes-cadeaux d’abonnement PlayStation Network pour que tout fan de PlayStation 4 ou PlayStation 5 puisse jouer en ligne.

Vous pouvez obtenir une carte de 12 mois à 59,99 euros, une carte de 3 mois à 24,98 euros et une carte de 1 mois à 8,99 euros au format numérique sur Amazon.

Vous disposez également de cartes prépayées à partir de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 25 euros, 30 euros… jusqu’à 100 euros.

Carte cadeau pour Nike

carte cadeau Nike

La boutique en ligne de Nike Il offre également la possibilité d’acheter une carte en ligne de 25 euros à 250 euros et de l’envoyer à qui vous voulez.

Vous n’avez qu’à choisir le montant que vous voulez sur ce site, choisir le design de la carte et vous pouvez l’offrir à qui vous voulez.

Carte cadeau pour H&M

Carte cadeau pour H&M sur Amazon

Si vous souhaitez offrir des vêtements à une personne et que vous êtes totalement perdu, ne vous inquiétez pas, il vaut mieux offrir une carte cadeau d’un montant fixe et que cette personne puisse acheter ce qu’elle veut, ce qu’elle aime et que ça vaut ce.

Amazon propose des cartes-cadeaux pour les magasins de vêtements H&M. Vous pouvez choisir des montants allant de 15 euros et jusqu’à 150 euros.

