Cher Alex Karp, Nos lecteurs ont des questions fondamentales sur Palantir

Société d’analyse de données controversée Palantir (NYSE :PLTR) publie jeudi ses résultats du deuxième trimestre. Cela oblige les investisseurs à surveiller de près pour déterminer si les actions PLTR appartiennent à leurs portefeuilles.

Palantir était un nom polarisant bien avant le premier appel public à l’épargne (IPO) de la société en septembre dernier. Depuis, le stock de PLTR est une histoire polarisante.

La plupart des investisseurs peuvent convenir que le marché de l’analyse de données est chaud. Et la technologie de Palantir offre de nombreuses analogies cool avec Batman pour la foule des bandes dessinées. Mais en ce qui concerne l’évaluation, l’action Palantir est moins Bruce Wayne et plus une situation de type Joker.

Depuis que j’ai recommandé aux investisseurs de vendre les actions de Palantir le 14 juin dans le cadre de ma série « Quoi acheter, quoi vendre », les actions PLTR ont baissé de 8 %. C’est modestement en dessous du S&P 500, qui a baissé de 4% sur la même période (+20% depuis le début de l’année, tandis que le PLTR est en baisse de -2,7% YTD).

Échange de paires : Big Data

Je suis dans le camp qui est chaud pour l’entreprise mais froid pour l’évaluation. En conséquence, j’ai recherché un recul du stock de PLTR avant de devenir plus constructif.

Depuis la révision de l’action à la mi-juillet, les actions se sont essentiellement négociées latéralement à environ 23 $ par action (bien en deçà de leur sommet de 39 $ de janvier). L’élan est au point mort.

A 30x les ventes à terme, la barre est clairement placée haut. Mais est-ce trop haut ?

Ça dépend. D’une part, les investisseurs auraient du mal à nommer une autre entreprise capable d’atteindre une croissance des revenus de plus de 30 % par an pendant les 5 prochaines années et de maintenir une marge d’exploitation de plus de 20 %.

D’un autre côté, maintenir ce genre de croissance des bâtons de hockey ne sera pas facile. Palantir devra démontrer une rampe plus raide dans son activité d’entreprise en pleine croissance. Et tandis que la surveillance de type Big Brother peut être l’étalon-or pour les agences gouvernementales gardant la sécurité nationale, c’est souvent un nerf sensible pour le secteur commercial.

Les critiques considèrent la technologie de l’entreprise comme une invasion dangereuse de la vie privée des consommateurs. De plus, PLTR est une action à multiple élevé soumise à un risque macro. En termes simples, des multiples élevés et des taux d’intérêt en hausse ne font pas bon ménage.

PLTR est une histoire compliquée, à parts égales de Batman, Joker et Two-Face. Sans surprise, les investisseurs particuliers sont également divisés. r/WallStreetBets l’a le mieux résumé :

PLTR YOLO, ou ?

Alors, Alex Karp, PDG de Palantir, « InvestorPlace Nation » a quelques questions à vous poser. Nous espérons que vous répondrez à ces questions de nos lecteurs lors de l’appel de jeudi.

Stock PLTR : une étude en contrastes

Tout d’abord, la bonne nouvelle. Comme je l’ai dit à la mi-juillet, les investisseurs ont beaucoup à aimer en ce qui concerne le marché adressable à long terme de Palantir. Le logiciel Gotham de la société est très apprécié des entités gouvernementales travaillant dans les domaines de l’application de la loi et du renseignement. L’action PLTR est également un bon moyen de bénéficier de l’accent accru de l’administration Biden sur la cybersécurité.

Les lecteurs fréquents d’InvestorPlace connaissent peut-être mes deux plus grandes préoccupations concernant les actions PLTR. Premièrement, l’action PLTR se négocie à 30 fois les ventes à terme, ce qui correspond essentiellement à la croissance des revenus. Bien qu’il existe plusieurs catalyseurs potentiels à la hausse, l’action semble assez valorisée ici.

Deuxièmement, je pense qu’il existe un risque de baisse significatif étant donné les projections de croissance des revenus de 30% déjà agressives de la société. Sans une accélération significative de l’activité des entreprises, il sera difficile pour Palantir de maintenir ce niveau de croissance.

Mes préoccupations sont à peu près les mêmes qu’à la mi-juillet. Pour un rappel, voici mon point de vue rapide sur le stock PLTR :

Thèse d’investissement PLTR

Avantages:

Secteur brûlant avec une croissance durable des revenus de plus de 30 % ; et le récent recul du cours de l’action.

Les inconvénients:

Potentiel d’une correction sectorielle plus large ; et Manque de visibilité sur la stratégie de l’entreprise pour valider les prévisions de croissance à long terme.

Mon appel avant les gains ? Restez à l’écart et cherchez un meilleur point d’entrée. Plongeons maintenant dans les questions des lecteurs.

Stratégie d’entreprise

Malgré une forte croissance saine de ses activités gouvernementales, les activités d’entreprise de Palantir (39% des ventes du premier trimestre) ont largement sous-performé les attentes.

La confidentialité des données est une préoccupation majeure pour le marché des entreprises, et la solution Foundry de Palantir semble bien adaptée pour répondre à ces besoins. Mais malgré cette demande apparente, Palantir n’a pas encore atteint une croissance durable significative dans ce segment.

Sur une note plus positive, Palantir a investi dans le volet santé de son activité pour accélérer sa croissance. La société a procédé à plusieurs embauches importantes et annoncé des clients de renom tels que la Food and Drug Administration, les Centers for Disease Control and Prevention et les National Institutes of Health.

Question du lecteur : La collecte de données devient un problème de sécurité majeur et le marché craint que les entreprises ne souhaitent pas partager des données sensibles avec des entreprises comme Palantir. Quelles mesures l’entreprise prend-elle pour atténuer les problèmes de sécurité et de confidentialité des entreprises clientes ?

Stratégie gouvernementale

En juin, PLTR a annoncé que la société avait remporté un contrat avec la Federal Aviation Admiration (FAA) pour fournir un outil d’analyse de données qui favorise la sécurité aérienne.

Question du lecteur : Maintenant que les volumes de vols augmentent, la FAA pourrait-elle étendre la portée de son contrat avec Palantir ?

Impact du Covid-19

En juin, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont accordé à Palantir un renouvellement de contrat de 7,4 millions de dollars pour « une solution de réponse aux épidémies et de surveillance des maladies ». Le 26 juillet, le ministère de la Santé et des Services sociaux a renouvelé et étendu son contrat d’un an pour la plate-forme de distribution de vaccins COVID-19 de Palantir, Tiberius, de près de 17 millions de dollars à 31 millions de dollars.

Question du lecteur : la variante Delta compliquant désormais le déploiement des vaccins et les protocoles de confinement des infections, y a-t-il de la place pour d’autres avantages des contrats CDC et HSS de Palantir ?

Projections de croissance

Les prévisions de revenus de LTR prévoient une croissance des revenus consolidés de 30% ou plus pour 2021 à 2025.

Question du lecteur : Quels types d’hypothèses de croissance d’entreprise sont intégrés aux projections de revenus de PLTR ?

Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus. Continuons la discussion. Envoyez-moi un courriel à jmakris@investorplace.com.

