«  Cher Basketball  »: la lettre d’amour de Kobe Bryant qui lui a valu un Oscar

Le sport est en deuil. Kobe Bryant, un mythe des Lakers, est décédé ce dimanche dans un accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans.

La nouvelle a ébranlé les fondements du sport mondial dans un coup douloureux et complètement inattendu. Bryant avait maintenant 41 ans et avait pris sa retraite de la NBA en 2016, après une carrière de deux décennies au cours de laquelle il a collecté 5 bagues et est devenu l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

En raison de sa faim, de sa façon de jouer et de sa position, il sera toujours le joueur le plus proche de Jordan après Jordan lui-même. Mais en plus d’être une star du basket-ball, Bryant était un homme avec de nombreuses préoccupations, et l’un d’entre eux ne lui a valu ni plus ni moins qu’un Oscar.

Lorsqu’il a pris sa retraite en 2016, il a publié une lettre intitulée «Cher Basktaball», («Cher basket-ball»), une véritable ode d’amour au sport du basket. La lettre à son tour a donné lieu à une courte animation qui a été celle qui a obtenu la statuette de l’Académie.

La lettre a été partagée ces dernières heures sur les réseaux sociaux en souvenir du n ° 24 des Lakers. Car le lire aujourd’hui suppose, même si possible, une déclaration totale d’amour pour le sport, et aussi comprendre et dire au revoir un peu plus à la figure de Kobe Bryant. Ici vous pouvez lire sa lettre traduite:

‘Cher Basketball’, par Kobe Bryant

Cher Basketball,

À partir du moment où j’ai commencé à ramasser les chaussettes enroulées de mon père et à prendre des photos imaginaires pour gagner un jeu au Great Forum de Los Angeles, je savais qu’une chose était réelle: je suis tombée amoureuse de toi, un amour si profond que je t’ai donné mon tout.

Mon esprit, mon corps, mon esprit et mon âme En tant que garçon de six ans, profondément amoureux de toi, je n’ai jamais vu le bout du tunnel.

Je me suis juste vu en manquer un. Et c’est pour ça que j’ai couru, j’ai couru de long en large toutes les pistes, après chaque balle perdue, pour toi Tu m’as demandé de pousser, je t’ai donné mon cœur, car ça viendrait avec beaucoup plus.

J’ai enduré la sueur et la douleur, non pas parce que le défi m’a appelé, mais parce que VOUS m’avez appelé.

J’ai tout fait pour VOUS. Parce que c’est ce que tu fais, quand quelqu’un te fait te sentir aussi vivant que tu me l’as fait ressentir.

Vous avez donné à un enfant de six ans son rêve de Laker, et je vous aimerai toujours pour cela. Mais je ne peux pas t’aimer de manière obsessionnelle plus longtemps. Cette saison, je vais vous donner tout ce qu’il me reste à l’intérieur. Mon cœur peut supporter les battements, mon esprit peut gérer la routine, mais mon corps sait qu’il est temps de dire au revoir.

Et c’est bien. Je suis prêt à te laisser partir Je veux que tu saches. Ainsi, maintenant nous pouvons tous les deux savourer chaque instant que nous avons laissé ensemble. Le bon et le mauvais. Nous nous sommes donné tout ce que nous avons. Et nous savons tous les deux que peu importe ce que je fais ensuite.

Je serai toujours ce gamin, avec mes chaussettes roulées, poubelle dans le coin, 5 secondes au compteur, le ballon dans mes mains.

5… 4… 3… 2… 1

Je t’aime, toujours, Kobe