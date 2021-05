Cher confirme que le biopic sur sa vie et sa carrière est en préparation

Cher a annoncé qu’un nouveau film biographique relatant sa vie et sa carrière était en préparation. Le film encore sans titre arrivera via Universal Pictures. Cher coproduira aux côtés de Judy Craymer et Gary Goetzman, le duo de production qui a dirigé l’adaptation cinématographique de Mamma Mia! (dans lequel Cher a joué).

La chanteuse, actrice et interprète a utilisé son média préféré (Twitter) pour partager cette nouvelle passionnante:

«Universal fait un biopic avec mes amis Judy Craymer, Gary Goetzman Producing. Ils ont produit à la fois Mamma Mias et mon cher ami de quatre ans et le lauréat d’un Oscar Eric Roth va l’écrire!

Roth a une liste impressionnante de crédits de scénarisation à son nom, notamment Forrest Gump (1994), The Insider (1999), Munich (2005), L’étrange histoire de Benjamin Button (2008) et A Star Is Born (2018). Il a également écrit le scénario du film nominé aux Oscars Extremely Loud & Incredibly Close (2011).

Cher a déjà travaillé avec Roth lorsqu’elle a fait une apparition spéciale dans le film de 2018, Mama Mia: Here We Go Again en 2018 en tant que mère de Meryl Strep, Ruby Sheridan, la matriarche capricieuse de la famille.

“Gary et moi sommes ravis de travailler à nouveau avec Cher et cette fois de lui apporter une odyssée stimulante et authentique sur grand écran”, a déclaré Craymer dans un communiqué de presse.

«On ne peut s’empêcher d’être attiré et inspiré par le talent, le courage, l’esprit unique, la chaleur et la vision de Cher. Son succès sans précédent dans les films musicaux et la télévision a inspiré des générations. Nous ne pourrions pas être plus heureux de raconter son histoire au public du cinéma.

Malgré son visage intemporel, Cher a vécu plus qu’assez de vies pour justifier le traitement biopic. Depuis ses débuts avec son mari Sonny Bono, jusqu’à l’animation de sa propre émission de variétés télévisée, The Cher Show, et une carrière solo prolifique qui comprend 26 albums studio.

Maintenant, la vraie question est, est-ce que Bob Mackie fera les costumes?

