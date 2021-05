Cher Dave Magazine arrête la publicité pour un modèle d’abonnement – WWD

INSCRIVEZ-LES: Le magazine de photographie Dear Dave change de piste – abandonnant la publicité et les ventes en kiosque au profit de tirages en édition limitée qui ne sont vendus que par abonnement.

Créé en 2007 par lensman et éducateur Stephen Frailey, le magazine est un mashup de photographie et d’écriture qui publie des travaux idiosyncratiques et originaux. Il se présente comme «intéressé par l’œuvre la plus imprévisible de tous les genres et sensibilités, et du familier à l’inconnu». Hilton Als, Lynne Tillman, Glenn O’Brien, Joan Juliet Buck, Liz Goldwyn, Ryan McGinley et Richard Woodward font partie des artistes et des voix qui ont contribué au travail. Cher Dave, a remporté le prix Lucie 2018 du magazine de photographie de l’année.

Les modèles d’abonnement gagnent en popularité sur différents fronts, comme en témoigne la métamorphose de Substack d’une plate-forme de newsletter à un géant des médias. Et un ancien rédacteur en chef de Vanity Fair, Jon Kelly, travaille sur une publication numérique où les contributeurs partageront ses revenus d’abonnement.

Cher Dave fait les choses un peu différemment, les photographes contribuant gratuitement à leur travail pour avoir la possibilité de voir leur travail présenté dans des portefeuilles robustes et aucun des écrivains n’est payé pour ses essais. L’abonnement couvre l’impression et l’envoi. Publié trois fois par an, le magazine a récemment publié sa 28e édition. Il n’y a que 410 exemplaires de chaque édition du magazine qui sont disponibles. Cela peut cependant augmenter en fonction de la demande.

Les lecteurs trouveront des portfolios d’Elena Subach, Ryan Maleady, Khalik Allah, Brett Warren, Matthew Swarts et Pati Hill. Les essais ont été rédigés par Susan Bright et Kim Beil. L’abandon de la publicité et des ventes en kiosque était un moyen de «rationaliser le processus, de supprimer ce qui compliquait la remise du magazine entre les mains du lecteur – l’acquisition d’annonceurs et la distribution», a déclaré Frailey.

Une grande partie du travail de Cher Dave incombe à Frailey seule. La nouvelle configuration signifie avoir une opération plus légère avec l’objectif immédiat du seuil de rentabilité. L’édition limitée a également été créée «pour éliminer le gaspillage, l’énergie et les ressources et, surtout, pour avoir une relation plus directe et plus intime avec le public et notre avenir».

Le nouveau format est à la fois une approche plus puriste pour les artistes et une approche financière plus solide pour le magazine. Frailey a déclaré que c’était «une relation plus puriste avec notre lecteur, et qui nous permet de savoir exactement qui ils sont». C’est aussi «une base financière plus simple sans distribution, sans coûts et sans gaspillage», a déclaré le fondateur, ajoutant: «Les visuels des publicités me manquent».

Les annonceurs récents comprenaient Salvatore Ferragamo, Brioni, LeBook, Frieze, Art Basel, le New Museum, East-Wing Gallery et Paris-Photo. Sans aucune publicité, les numéros individuels coûteront 21 $ contre 15 $ auparavant. Un abonnement pour les trois numéros offrira une légère économie de 60 $.

Quant à la façon dont la photographie a changé après l’année dernière, Frailey a déclaré: «À tout le moins, son importance en tant que moyen de communiquer immédiatement avec notre communauté, de partager l’expérience, le bien-être et la peur, n’a fait que grandir.»

La photographie de mode a également été transformée par la pandémie, selon Frailey, dont le livre «Looking at Photography» a été publié l’année dernière. La photographie de mode a changé dans «la façon dont elle est fabriquée à distance, ce qui a contribué à des types de collaboration nouveaux et inventifs», a-t-il déclaré. Il y a «peut-être des thèmes dans le récit de la mode concernant la santé, la communauté, la fragilité de notre culture mais aussi notre interdépendance mondiale», a-t-il ajouté.